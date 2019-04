„Lesní školka je v souladu s legislativou, což bývá to problém u lesních školek. Čerpáme státní příspěvek, proto školné může být výrazně nižší než v jiných zařízeních,“ uvedl ředitel ostrovské školy Karel Hasoň. Děti v lesní školce mají zázemí v jurtě, u které nechybí sociální zařízení. Většinu času ale předškoláci tráví na čerstvém vzduchu a v blízkém lese. Obědy a svačiny jim zajišťuje škola v Ostrově. „Dovoz stravy je zajišťován elektromobilem. Elektroauto je v provozu asi rok a zatím převažují pozitiva,“ podotkl ředitel s tím, že zápis do školky se uskuteční 3. května.



Pod ostrovskou školu spadá také mateřinka v Krasové. Ta sídlí v budově v centru obce a navštěvují ji místní dětí. I tak ale kapacita školky nestačí pokrýt potřeby rodičů z Krasové. Děti do Ostrova dováží školní autobus.