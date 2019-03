Napadení tenistky Kvitové: Žondra je vinný, odsedí si 8 let vězení, rozhodl soud

Brno – Za napadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě byl na osm let do vězení odsouzen obžalovaný Radim Žondra. Krajský soud v Brně jej v úterý uznal vinným z porušování domovní svobody a z těžkého ublížení na zdraví. “Žondra do bytu poškozené vnikl pod záminkou revize kotle a ohřevu vody. V jejím bytě ji pak přiložil nůž na krk. Následně došlo k šarvátce, při které Žondra pořezal poškozenou na levé ruce. Poškozená poté útočníkovi nabídla deset tisíc korun, které přijal a z místa utekl,“ popsala útok předsedkyně senátu Dagmar Bordovská.

Kvitovou podle rozhodnutí soudu Žondra napadl poté, co se do jejího bytu dostal pod záminkou revize kotle a ohřevu vody. „Zezadu ji přiložil ke krku nůž. Poškozená se ale bránila a došlo k šarvátce, při které ji Žondra pořezal na levé ruce. Poškozená poté útočníkovi nabídla deset tisíc korun, které přijal a z místa utekl,“ popsala útok předsedkyně senátu Dagmar Bordovská. Žondra, který byl již za násilnou trestnou činnost v minulosti trestaný, svou vinu od začátku soudních jednání popírá. Před soudem to potvrdil i dnes. „Byl bych hloupý, kdybych takhle riskoval kvůli deseti tisícům. Všichni kdo mě znají potvrdí, že bych si takhle život znovu nezkazil,“ uvedl před soudem. O jeho nevině je přesvědčená také obhájkyně Lucie Janovská Nejedlá, která ale rozhodnutí soudu nechtěla komentovat. Obhájkyně obvinila soud z podjatosti. Kvůli výslechu Kvitové přes mikrofon Přečíst článek › S rozsudkem je naopak spokojený mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal. „S Petrou jsem ve spojení, jak dopadl soud už ví. Rozsudek soudu oba respektujeme a jsme s ním spokojeni,“ svěřil se Tejkal.



Policisté, kteří případ nejprve pro nedostatek stop odložili, zadrželi Radima Žondru poté, co na něj přišlo anonymní udání. Kvitová ho později poznala při policejní rekognici. Proti ní se však útočník u soudu ohradil. „Policisté podle nás nedodrželi zákoně dané postupy a mohli tak ovlivnit vyšetřování,“ uvedla Lucie Janovská Nejedlá. Kvitová u soudu v Brně: Křičela jsem, všude byla spousta krve Přečíst článek › Podle Žondry není možné nijak prokázat, že byl v době napadení na místě činu. Své tvrzení opíral o kamerové záběry i záznam aktivity mobilního telefonu. „Záběry kamer z okolí jsem dodnes neměl příležitost vidět, podle našich informací na nich ale nikde nejsem ani já, ani mé auto. V době útoku jsem navíc posílal zprávy z mobilu. Telefonní vysílač v těsné blízkosti domu napadené ale mou aktivitu nezachytil“ řekl Žondra.



Jeho obhájkyně v úterý před soudem navrhla prozkoumání dalších důkazů, včetně výslechu dvou svědků a také záběrů dopravních kamer, které měly dokázat, že Žondra Prostějovem pouze projížděl na cestě do práce na stavbu v Napajedlích. „Dosavadní důkazy jsou dostatečné pro to, aby se soud mohl rozhodnout a proto není další dokazování třeba,“ odmítla návrhy Bordovská. Muž, který měl útočit na tenistku Kvitovou: Nebyl jsem to já, byl jsem v práci Přečíst článek › Veškerá tvrzení obhajoby o nevině Žondry považoval za nedostatečné advokát Petry Kvitové Lukáš Trojan. „Ani čtením důkazů, ani výslechem svědků se nepodařilo prokázat, že byl obžalovaný v době útoku na stavbě, jak tvrdí. To, že ho napadená bezpečně poznala zůstává nejsilnějším důkazem,“ uvedl Trojan v závěrečné řeči.



Krajský soud mu dal rozsudkem za pravdu. Kromě trestu odnětí svobody musí Žondra Kvitové vrátit deset tisíc a také uhradit zdravotní pojišťovně náklady, které zraněním Kvitové způsobil. Kvůli osmidenní lhůtě na odvolání však zatím rozsudek není pravomocný.

Autor: Marek Hadrbolec