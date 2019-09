Jižní Morava – Usnadnit průjezd sanitkám a zajistit rychlejší a bezpečnější cestu k pacientovi mají za cíl jihomoravští záchranáři. Na své sanitky umístili speciální nálepky. „Svou grafikou jasně ukazují, jak se mají řidiči zachovat na dálnicích a víceproudých silnicích, když se blíží vůz integrovaného záchranného systému,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Nálepky na sanitních vozech jihomoravských záchranářů ukáží řidičům, jak vytvořit takzvanou záchrannou uličku. | Foto: ZZS JMK

V některých situacích podle ní rozhodují minuty či dokonce vteřiny. „Snažíme se dostat co nejrychleji za pacientem, prorážíme si cestu k němu, majáky blikají, houkáme. Mnoho řidičů se nám snaží pomoci a uhýbají, jsme jim za to vděční. Ale najdou se i takoví, kteří nevědí, co vlastně mají udělat," uvedla Bothová.