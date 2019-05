Zásah trénovalo dvacet hasičů, deset záchranářů i čtyři pracovnice Orgánu ochrany veřejného zdraví. „Námětem výcviku bylo zajistit pacienty s podezřením na nákazu virem Ebola v bytě a následné převezení do nemocnice,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči proto museli postavit i dekontaminační stanoviště. „Postiženého naložili do Biovaku a přenesli do dekontaminační sprchy. Do nemocnice ho převezla speciální sanitka,“ popsal Mikoška.