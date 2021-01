Video má za cíl předat smysluplné informace o léčbě formou, kterou malý pacient pochopí. "Máme tady hodně dětských pacientů, kteří sem dochází na ozařování pomocí lineárních urychlovačů. Nejsou většinou hospitalizování. Je pro nás důležité, aby dítě, které ten přístroj uvidí, pochopilo celý proces ozařování," uvedl mluvčí ústavu Pavel Kachlík.

Video má něco přes devět minut. Pro Masarykův onkologický ústav jej vytvořila Vilma Valentina. "Forma videa je jednoduchá a vizuálně zajímavá. Názorně léčbu zobrazuje. Chceme takto dítka i jejich rodiče či zástupce s procesem seznámit hned na začátku. Aby věděli, co je čeká a mohli to vstřebat. To je hlavní myšlenka," doplnil Kachlík.

Video budou zaměstnanci ústavu v budoucnu přehrávat na tabletech v ordinacích nebo čekárnách.