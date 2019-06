Nad vinicemi v Stošíkovicích na Louce Znojemsku kroužil v úterý speciální dron. Snímkoval keře révy vinné, sbíral data o teplotě, suchu a také růstu.

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně chtějí v budoucnu díky bezpilotním letounům pomoci vinařům například zachytit včas choroby nebo zvýšit výnosy hroznů. „Dron zvládne velkou plochu nasnímkovat během půl hodiny. Pak data zpracujeme speciálním softwarem a pošleme vinařským odborníkům,“ přibližuje operátor dronů Michal Studený ze společnosti Data Procon Brno, která univerzitní projekt zajišťuje technikou.

Má k dispozici speciální vybavení, včetně filtrů.“Používáme tři typy kamer, klasický fotoaparát, multispektrální a termo kameru,“ upřesňuje Studený.

Dron létá zhruba osmdesát metrů nad zemí. „Téměř okamžitě vidíme, kde je problém. Podle zabarvení porostu dokáže zkušené oko vinaře zjistit, kde je třeba přidat hnojivo, zavlažovat nebo jestli se ve vinici rozvíjí nějaká choroba,“ vysvětluje Pavel Pavloušek z Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity.

Do testovacího projektu se zapojilo i vinařství Sonberk v Popicích na Břeclavsku. Tamní vinice snímkoval dron minulý týden. „Už teď je jasné, že tento stroj vidí víc, než my dokážeme postřehnout pouhým okem. Dokonce detailně rozezná stav jednotlivých keřů,“ hodnotí manažer sonberských vinohradů Roman Slouk.

Chytré letadlo už podle něj vneslo jasno i do polemik ohledně zatravnění vinic. „Zjistili jsme, že zatravnění má vliv na teplotu, což je v současných vedrech důležitá informace. Snímky ukázaly, že tam, kde tráva není, se významně zvyšuje teplota v porostu. Tam, kde tráva je, se naopak vinice ochlazuje,“ dodává Slouk.

Do univerzitního projektu se zapojily velké vinařské firmy. Kromě Sonberku i Vinofrut Dolní Dunajovice na Břeclavsku, Znovín Znojmo, Bohemia Sekt i Víno Blatel z Hodonínska.

Ohlasy vinařů jsou podle Pavlouška pozitivní. „Uvidíme, jak budou moci využívat techniku v praxi. Jestli budou službu kupovat nebo si pořídí vlastní přístroj,“ zvažuje.

Pilot stroje Michal Studený má ale jasno. „Určitě mají vinaři možnost si letoun pořídit sami, ale je drahý, stojí kolem půl milionu korun. Navíc je k tomu potřeba odborný software, licence pro bezpilotní létání a přístroj by využili jen sezónně. Myslím, že se to nevyplatí pořizovat,“ myslí si.

Naplno by vinaři mohli službu využívat zhruba do dvou let. Zaujala i ty ze Znovínu. „Do projektu jsme naskočili s prvotním zájmem odhalit chorobu kmínků s názvem ESCA, která se začíná šířit. Najednou se ale ukázaly další způsoby využití zařízení, jsou tam neuvěřitelné možnosti,“ soudí jednatel Znovínu Znojmo Štěpán Bilíček.

Kromě údajů o chorobách, suchu a živinách je podle vedoucího projektu Pavla Pavlouška možné využít drony i pro výběr vhodných odrůd révy vinné před výsadbou. „Na základě monitoringu je možné doporučit vhodné odrůdy do různých části vinice a vyhodnotit také kvalitativní potenciál viničních tratí,“ dodává.