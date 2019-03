Jižní Morava /FOTOGALERIE/ - Na jihu Moravy už roste medvědí česnek. Oblíbenou přísadu do jídla si lidé mohou i letos koupit na trhu. Mnozí se pro ni opět vydávají do přírody sami, kde však hrozí různá rizika, třeba záměna za jedovaté rostliny či pokuta.

Medvědí česnek se letos v jihomoravské přírodě objevil o poznání dříve než v předchozích letech. Potvrzují to jeho sběrači. Třeba David Mahovský z Lednice, který za pochoutkou vyráží do přírody každý rok. „Tento rok se dal sbírat na některých místech okolo Břeclavi už od konce února. Loni se zpozdil asi o tři týdny. Je fajn, že nemusíme čekat do konce března,“ svěřil se.