Jižní Morava – V Jihomoravském kraji v pátek propukla epidemie chřipky. Nakažených je v kraji třiadvacet tisíc. Hygienici zaznamenali oproti předchozímu týdnu desetiprocentní nárůst nemocnosti. Některé nemocnice už zakázaly návštěvy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Oproti předchozímu týdnu vzrostla nemocnost o desetinu. Nejvíce lidí s chřipkou či chorobou dýchacích cest je v Brně, na Brněnsku a Hodonínsku. „V těchto okresech se počet pohybuje okolo dvou tisíc nemocných na sto tisíc obyvatel. V Blansku, Břeclavi, Vyškově a Znojmě nemocnost na stejný počet dosahuje 1700 nemocných,“ vyčíslila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Nejvíce za poslední týden onemocnělo dětí předškolního věku a také mladých dospělých. „Bývá to pro nastupující chřipkovou epidemii typické. Aktivita choroby se nyní zvyšuje, jednoznačně převažuje chřipka typu A,“ doplnila Ciupek.

Některé nemocnice v kraji už definitivně vyhlásily zákaz návštěv. Například břeclavská omezila lidem přístup na plicní a infekční oddělení už ve čtvrtek. Od pátku ve všech svých areálech zakazuje návštěvy také Fakultní nemocnice Brno. „Jde o bohunický areál, Dětskou nemocnici a porodnici na Obilním trhu. Řídili jsme se doporučením krajských hygieniků,“ nastínil mluvčí nemocnice Pavel Žára. Omezení návštěv od pátku platí i pro brněnskou svatoanenskou nemocnici.

Chřipková epidemie



• Nemocných je v kraji nyní třiadvacet tisíc lidí.

• Nejvíce nově onemocněly předškolní děti.

• Akutní respirační infekce jsou onemocnění postihující dýchací cesty a chřipka.

• Chřipková epidemie obvykle začíná, překoná-li počet nemocných na sto tisíc obyvatel počet 1600 až 1800 případů.

• Zákaz návštěv už vyhlásila například Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny nebo břeclavská nemocnice.

Blanenská nemocnice návštěvy nezakázala, nicméně upozornila návštěvníky, aby před vstupem do budovy zvážili svůj zdravotní stav.

Hygienici doporučují důsledně dodržovat zásady hygieny rukou a dýchacích cest. „Pokud je to možné, lidé se majívyhýbat přelidněným místům. Pokud onemocní, tak by se měli řádně léčit a nemoc nepřecházet,“ doporučila Ciupek.

Spousty horečkou zchvácených lidí ošetřuje brněnský lékař Tomáš Klobas. „S chřipkou teď chodí velké množství pacientů. Na nápor jsme se ale připravili a vše zvládáme,“ sdělil.

Chřipka mívá velmi rychlý nástup. Prvním příznakem bývá horečka, kterou často doprovází zimnice. „Přecházením nemoci si lidé zadělají na vážné zdravotní komplikace, například zánět plic či mozku. Zejména ale může zhoršit již přítomné nemocí, hlavně srdce, a to mnohdy se smrtelnými následky,“ varoval lékař Aleš Ducháček z ambulance Synlab, která poskytuje laboratorní služby.