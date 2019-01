Jižní Morava – Jihomoravané už v pátek půjdou poprvé v historii České republiky volit prezidenta. V posledním půlroce se na jih Moravy přijelo představit všech devět kandidátů. Někteří přivezli představit své knihy, jiní navštívili brněnské výstaviště, další se zajímali o moravské víno. Jihomoravské silnice brázdil Bobobus Jany Bobošíkové, Jan Fischer se tu projel na elektrickém kole a Karel Schwarzenberg oslavil své narozeniny v tramvaji.

Volby. Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Jiří Dienstbier právě v Brně na konci srpna zahájil prezidentskou kampaň. „Je důležité zdůraznit, že nemáme jen Prahu a že problémy z hlavního města vypadají jinak než z jiných míst v republice, kde je život často mnohem složitější. V Brně mám navíc silnou podporu už od sběru podpisů díky studentům vysokých škol. Mohu se spoléhat i na jihomoravské kolegy ze sociální demokracie," prohlásil tehdy Dienstbier.

Do hotelu International ho přišlo podpořit asi padesát lidí. Nechyběli ani eurokomisař Vladimír Špidla nebo předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová.

Na konci září přijel za kvalitním vínem do Znojma kandidát občanských demokratů Přemysl Sobotka. Zúčastnil se vyhlášení soutěže Znojemský hrozen. „Dokonce jsem tu před osmi lety ve funkci předsedy senátu uspořádal jednání o příhraniční spolupráci s rakouským protějškem. A nedám dopustit na jihomoravská bílá vína," řekl tehdy Sobotka. Na jižní Moravu pak zavítal ještě třikrát.

Oslavy v tramvaji

Netradičním způsobem se o voliče v Brně ucházel i další kandidát Karel Schwarzenberg, který tam osmého prosince s dvoudenním předstihem slavil pětasedmdesáté narozeniny. Městem projížděl speciální tramvají oblepenou volebními hesly. Jeho pomocníci uvnitř podávali svařené víno, občerstvení a zahrála moravská cimbálová hudba. „Brno mám rád, je to živé město. A mimo to, nejhezčí holky jsou vždy odtud. Nevím proč, ale je to tak," svěřil se při brněnské návštěvě.

V Brně se také ukázal už na konci října, kdy poseděl se svými příznivci u piva ve Stopkově pivnici. Kromě toho také uctil památku Tomáše Garrigua Masaryka v muzeu v Čejkovicích.

Miloš Zeman se straníky zamířil do brněnské zoologické zahrady, kde věnovali deset tisíc korun na chov dvou rosomáků. V Brně také přednášel studentům Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického. „Moje řeč bude trvat asi patnáct minut, protože o nás politicích je známo, že čím déle mluvíme, tím méně myšlenek z nás vypadne," rozesmál studenty.

Jana Bobošíková brázdila jižní Moravu v Bobobusu a také navštívila Mezinárodní strojírenský veletrh. Zuzana Roithová a Táňa Fischerová do Brna přijely se svými knihami, které podepisovaly a debatovaly o nich s příznivci. Vladimír Franz dorazil jen jednou v říjnu.