Tříměsíční uzavírku si letos i příští rok vyžádá oprava památkově chráněného Pitra mostu v Rajhradě na Brněnsku. Krajští radní rekonstrukci ve středu schválili, podílet se na ní bude Rajhrad s jihomoravskou Správou a údržbou silnic. Hotový most chce město ozdobit kopiemi historických soch.

Pitrův most v Rajhradě se dočká opravy. Starou lávku pro pěší nahradí nová. | Foto: Vizualizace: město Rajhrad

Opravy chce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje rozdělit na dvě stavební sezony. V té letošní opraví silničáři samotný most, příští rok město nahradí lávku vedle mostu novou. „Bude to za plné uzavírky. Podle posledních informací vždy na tři měsíce. Nedá se to udělat jinak," okomentoval plán oprav starosta Rajhradu František Ondráček.

Finální objízdné trasy ještě silničáři neurčili. „Nabízí se stejný stav, jako když jsme opravovali křižovatku u radnice. Z Rajhradic to řidiči objížděli přes Blučinu, Vojkovice nebo případně přes Rebešovice. Myslím si, že nejde o žádnou tragédii," dodal starosta.

Město uzavře s krajem smlouvu o sdružené investici. Podle té jihomoravští silničáři opraví historický klenbový Pitrův most. „Vybavíme ho novým příslušenstvím a železobetonovou deskou zesilující nosnou konstrukci. Most pak takzvaně přemostíme, postavíme nad ním novou a širší vozovku," vysvětlil náměstek jihomoravského hejtmana pro dopravu Jiří Crha.

Po mostě budou moct řidiči nově jezdit v obou směrech, povede tudy dvoupruhová silnice široká pět a půl metru. Jihomoravská Správa a údržba silnic za rekonstrukci zaplatí asi dvaadvacet milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

V příštím roce pak s mostem souběžnou ocelovou lávku nahradí nová s betonovou konstrukcí. Široká bude dva metry a sloužit bude jako doposud chodcům a cyklistům. Město za ni zaplatí podle odhadů kraje bezmála třináct milionů korun.

Po dokončení oprav chce město mezi most a lávku umístit kopii jedné z historických soch. Stavbu z roku 1760 se třemi pilíři zdobilo pět soch světců a kamenný kříž vídeňského sochaře Nösmanna. „Kdysi byly na mostě barokní sochy. Dnes jsou na nádvoří v areálu místního kláštera. Chtěli bychom tam doplnit alespoň kříž, který si tam ještě já pamatuju z dětských let," popsal Ondráček.

Lidé rekonstrukci vítají. „Je úzký, takže každé zlepšení bude dobré. Myslím, že změna je důležitá hlavně kvůli zvýšení bezpečnosti. Auta se kolikrát navzájem nepustí, troubí na sebe. Mě už tam párkrát málem smetli, když jsem jela autem,“ řekla před časem Deníku Dana Ambrožová.

Práce měly původně začít už loni, kvůli administrativním průtahům se ale stavba zpozdila.

Další plánované opravy v kraji

Radní dali ve středu zelenou i těmto investicím, na na kterých letos začne pracovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje:

Veselí nad Moravou a Kozojídky : Za bezmála čtyřiadvacet milionů korun opraví silničáři osm set metrů silnice v Kozojídkách a přes kilometr cesty ve Veselí nad Moravou.

: Za bezmála čtyřiadvacet milionů korun opraví silničáři osm set metrů silnice v Kozojídkách a přes kilometr cesty ve Veselí nad Moravou. Brno: Oprav se letos dočká také Stará dálnice, a to v úseku od upravené křižovatky se silnicí III/3842 po křižovatku se Štouračovou ulicí v Bystrci. Součástí stavby bude kromě obnovy krytových vrstev vozovky i výměna a doplnění svodidel, sloupků, úprava krajnic, vodorovného i svislého dopravního značení, oprava nefunkčního odvodnění a úprava nezpevněných krajnic. Délka opravovaného úseku je jeden a půl kilometru. Předpokládané náklady dosahují téměř šestatřiceti milionů korun.

Hlína, Prštice a Neslovice: V plánu je také oprava úseku silnice mezi Hlínou a Pršticemi v celkové délce bezmála čtyř kilometrů. Silničáři provedou lokální vysprávky a vyrovnání profilu živičnou vrstvou. Předpokládané náklady jsou pětadvacet milionů korun. Za více než padesát milionů korun pak silničáři opraví také silnici mezi Hlínou a Neslovicemi o podobné délce.

V plánu je také oprava úseku silnice mezi Hlínou a Pršticemi v celkové délce bezmála čtyř kilometrů. Silničáři provedou lokální vysprávky a vyrovnání profilu živičnou vrstvou. Předpokládané náklady jsou pětadvacet milionů korun. Za více než padesát milionů korun pak silničáři opraví také silnici mezi Hlínou a Neslovicemi o podobné délce. Těšany a Otnice: Na dvou úsecích mezi obcemi Těšany a Otnice v celkové délce tři a půl kilometrů opraví letos silničáři cestu za zhruba čtyřicet milionů korun.

Na dvou úsecích mezi obcemi Těšany a Otnice v celkové délce tři a půl kilometrů opraví letos silničáři cestu za zhruba čtyřicet milionů korun. Chvalkovice na Hané a Dřevnovice: Od konce Chvalkovic na Hané až po hranice Jihomoravského kraje opraví krajští silničáři kromě povrchu vozovky také nezpevněné krajnice, příkopy a zřídí vodorovné dopravní značení plastem. Předpokládané náklady přesahují patnáct milionů korun.

Otnice a Milešovice: Novou podobu dostane povrch silnice mezi Otnicemi a Milešovicemi v celkové délce přesahující dva kilometry. Předpokládané náklady jsou třicet a půl milionů korun.

Most v Tišnově: Nejen v Rajhradě, také v Tišnově se místní dočkají opravy mostu, včetně krátkého úseku silnice před a za mostem. Stávající svršek mostu, úložné prahy pilířů a části zdí silničáři zdemolují a nahradí novými. Současně budou přeloženy všechny inženýrské sítě na novou lávku. Součástí stavby bude také oprava objízdné trasy, vybudování a následná likvidace provizorní lávky pro pěší a obnovení odláždění koryta řeky. Předpokládané náklady jsou více než jednapadesát a půl milionů korun.