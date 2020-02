Na jižní Moravě je sedmnáct mostů v havarijním stavu. Letos jich opraví šest

Než vjede Kamil Prokeš z Velkých Němčic na Břeclavsku na most v městyse na silnici II/381, raději kvůli nerovnostem přibrzdí. Most je jedním z řady, který silničáři letos dají do pořádku. Na jihu Moravy je nyní sedmnáct staveb v havarijním stavu.

Most v havarijním stavu - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jiří Jelínek