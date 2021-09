Velmi staré lesy s vysokým zastoupením dubu letního lesníci přednostně prosvětlí a v následující přirozené obnově podpoří opět dub letní. Zbývající zralé porosty se do roku 2029 obnovovat nebudou.

Obavy z navýšení však nejsou na místě ani dle zástupců Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR). Vytěží se totiž zhruba o třetinu méně dřeva, ve srovnání s předchozím desetiletím budou nově schválené těžby nižší téměř o polovinu. „Jedním z cílů bylo rozložit těžbu dřeva do větší plochy, ale tak, aby se odtěžila vždy jen část stromů. Zůstane tak stát poměrně velké množství starých stromů a zároveň se les prosvětlí – právě světlé lesy v minulém století téměř zcela vymizely a druhy na ně vázané patří k nejohroženějším,“ vysvětlil před pár dny lesník AOPK ČR Vladan Riedl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.