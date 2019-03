Boskovice /FOTO/ - FabLab Experience. Digitální-technická laboratoř zaparkovala na několik dní v Boskovicích. Ve městě se zdrží až do 29. března.

Do Boskovic přijela mobilní laboratoř. | Foto: FOTO: ARCHIV MĚSTA BOSKOVICE

Stojí na parkovišti v Bezručově ulici. Od půl deváté ráno do dvou odpoledne bude vyhrazena studentům základních a středních škol. Od dvou odpoledne do půl sedmé večer nabídne laboratoř workshopy a doprovodný program pro zájemce z řad studentů. Poté až do osmi večer bude přístupná veřejnosti.