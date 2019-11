Předvádí se a svou jízdou jsou nebezpeční sobě i ostatním. Mladí řidiči do čtyřiadvaceti let patří podle expertů k nejrizikovějším skupinám. Ministerstvo dopravy chystá v rámci novely bodového systému takzvaný řidičák na zkoušku pro prvořidiče, který má počet nehod snížit.

Nehody mladých řidičů:

-počet nehod, kde jsou viníci řidiči motorových vozidel na jihu Moravy (leden – polovina listopadu): celkem: 3916

-počet nehod na jihu Moravy, kde jsou viníci mladí řidiči do 24 let: 598 (15 procent)

-počet usmrcení vinou mladých řidičů do 24 let v České republice (leden – říjen): 66

-těžké zranění vinou mladých řidičů do 24 let v České republice (leden – říjen): 222

Za dobrou věc považuje tuto změnu třeba Břeclavan David Očenášek. „Když jsem získal řidičský průkaz, sám jsem měl strach, abych něco nevyvedl a jezdil jsem velmi opatrně. Časem se obavy z řízení vytratily,“ řekl břeclavský řidič.

Podle návrhu ministerstva bude mít po dvou letech začínající řidič místo současné dvanáctibodové hranice poloviční, tedy šestibodovou. Po jejím dosažení pak přijde o řidičský průkaz. „Tento model je přejatý například ze Spojeného království. Řidiči s krátkou praxí jsou podle statistik častí viníci dopravních nehod s vážnými následky,“ sdělila mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Nyní se úředníci zabývají připomínkami.

JEZDÍ MOC RYCHLE

Do poloviny listopadu zavinili řidiči v kraji takřka čtyři tisíce nehod. „Mladí řidiči do čtyřiadvaceti let na tom mají asi patnáctiprocentní podíl. Nejčastější příčina je rychlost a nesprávný způsob jízdy,“ upřesnil krajský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Řidičák na zkoušku se příliš nezdá některým učitelům autoškol. Třeba podle Marka Neuschla ze Znojma je to pouze okrajová záležitost, naopak zkomplikuje systém a prohloubí byrokracii. „Začínající řidiči se první rok rozkoukávají a jezdí ze začátku opatrněji, pak se přizpůsobí okolí. Stejně jako třeba cizinec, který přijede ze Švýcarska. Jezdí opatrně, protože to tam policisté vynucují, pak se přizpůsobí,“ přiblížil.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek tvrdí, že řidičák na zkoušku je potřeba, ale záleží na jeho formě. Vybodováním mladých řidičů si ale podle něj nikdo moc nepomůže. „Pokud se vybodují, nebudou řídit vůbec nebo protiprávně. Na půl roku pověsí klíčky na hřebík a znovu usednou za volant až po této době. Praxi nezískají. Efektivnější by bylo, aby tento řidič podstoupil psychotesty, aby s ním odborníci pracovali. Sám se nezmění, zase bude dělat přestupky,“ míní Čížek.

Že je řidičský průkaz na zkoušku efektivní opatření ke snížení smrtelných havárií u začínajících řidičů, je i závěr panelové diskuze uspořádané Platformou VIZE 0. „Toto opatření výrazně snížilo výskyt závažných nehod po zavedení v Rakousku,“ uvedl ředitel Platformy VIZE 0 Martin Laur.