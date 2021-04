Historická dominanta města je už léta v havarijním stavu. „S opravou už musíme začít, zásah je nutný, vypadávají tam už i trámy ve stropech,“ přiblížil starosta města Miroslav Miloš.

Do první etapy rekonstrukce uvolnili zastupitelé čtrnáct milionů korun. „Opravit chceme nejdřív půlku vrchního patra, kde by měla vzniknout svatební obřadní síň, prostor pro malé koncerty i zázemí pro základní uměleckou školu. Ta stávající kapacitně nestačí, protože je o studium velký zájem,“ upřesnil starosta.

Rozhodnutí vítá i místopředsedkyně Spolku pro hrušovanský zámek Věra Vráblíková. „Jsme nadšeni, že město uvolnilo prostředky a doufáme, že se přidají i peníze z dotací. Záchranné práce na zámku už probíhají postupně asi šest let, uskutečnilo se zabezpečení základové desky a odvodnění stavby,“ ocenila Vráblíková.

Alfons Mucha i Max Dvořák

Členové spolku pořádají v okolí zámku i akce. „Snažíme se lidem ukázat, že zámek není jen ruina, ale kus historie spojené se světově významnými osobnostmi, malířem Alfonsem Muchou a historikem Maxem Dvořákem. Díky tomu se v budoucnu může rozvíjet v Hrušovanech u turistický ruch,“ nepochybuje Vráblíková.

Stavební povolení už Hrušovanští mají, nyní připravují výběrové řízení na dodavatele a žádost o dotaci. Ta předchozí z takzvaných Norských fondů jim nevyšla. „Byla tam silná konkurence, zůstali jsme pod čarou. Ale požádali jsme o sedmnáct milionů korun Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace by pokryla polovinu nákladů. Výsledky budeme znát v červenci,“ spočítal Miloš.

Do oprav zámku se ale podle něj město pustí v každém případě. „Alespoň do oprav statiky krovů. Náklady v první etapě vyšroubují technické stavby jako je výtah, schodiště, kotelna. Rýsujeme ale už i druhou etapu. Plánujeme totiž na zámku vytvořit i muzeum Hrušovanska a Maxe Dvořáka. V přízemí vznikne vinárna, na jejímž vzniku se bude zřejmě podílet i soukromý subjekt. Centrem společenského setkávání se stane i nádvoří za zámkem, tam plánujeme přesunout například Letní slavnosti z náměstí,“ nastínil Miloš.

První svatebčané a návštěvníci by tak mohli do obnoveného zámku zavítat do tří let. Provázet je budou i malby Alfonse Muchy, které tamním zanechal jako překvapení, které nedávno objevili.

Sto šedesát milionů korun

Na celkovou opravu zámku z 17. století by Hrušovanští potřebovali zhruba sto šedesát milionů korun. Vysoké náklady se nelíbí opozičnímu zastupiteli Tomáši Ševčíkovi. „Zdržel jsem se hlasování, protože mi chybí koncept celé rekonstrukce a investice zatíží město na dlouho dobu. Nejde udělat část zámku a pak čekat na dotace. Potřebujeme vědět, co chceme opravit a za co. Navíc jsou uváděné ceny podle mě nereálné, protože pochází asi z roku 2015. Navíc v zámku sídlí technické služby, jaké budou náklady na jejich přestěhování nikdo neřešil,“ namítal Ševčík.

Podle starosty je ale město v dobré kondici. „Díky hospodaření v minulosti. Máme i možnost úvěru na nízký úrok. Musíme zachránit kulturní památku,“ ujistil Miloš.

Hrušovanský zámek je dlouhodobě v havarijním stavu a je zapsán na seznamu ohrožených památek v databázi Národního památkového ústavu. Rovněž je registrován v Národní databázi brownfieldů.

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází postupně také zámek ve Vranově nad Dyjí a v Moravském Krumlově, kvůli návratu Slovanské epopeje Alfonse Muchy.