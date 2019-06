Nižší dotace způsobily komplikace třeba v brněnské Společnosti Podané ruce. Peníze tady využívali především pro nákup zdravotnických potřeb. „Je to zásadní škrt, snažíme se teď náklady na provoz pokrýt z jiných zdrojů,“ řekl odborný ředitel společnosti pro Jihomoravský kraj Jiří Dolák.

Podle něj nedostatek peněz může způsobit problémy s dostupností služeb pro drogově závislé. „U nás je teď situace i v porovnání s jinými státy poměrně dobrá, třeba i co se týká rozšíření HIV či žloutenky. A je to tím, že tu funguje dobrý systém. Tyto škrty však mohou způsobit menší dostupnost služeb,“ sdělil Dolák.

Celkově letos ministerstvo zdravotnictví rozdělilo pro oblast protidrogové politiky asi o dvanáct milionů korun méně než loni. „Dotace od ministerstva nejsou jediným zdrojem peněz. Organizace mohou žádat i u jiných resortů, které pro tuto oblast mají výrazně vyšší rozpočet, jako například ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Úřad vlády,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.



Úřad vlády letos rozdělil 205 milionů korun. „To je o třicet milionů více než loni, v součtu tedy nedošlo ke škrtům v oblasti protidrogové politiky. Peníze rozdělují také kraje a obce. Kromě toho se poskytované služby hradí z veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětlila Štěpanyová.



Nižší dotace však dostal znojemský spolek Salebra i od ministerstva práce a sociálních věcí. „Na provoz jsme dostali o milion korun méně než loni. Způsobí nám to výrazné problémy, v podstatě teď máme jenom na mzdy. Peníze na provoz získáváme také z krajských dotací. Zatím ale ještě čekáme, kolik dostaneme,“ řekl předseda spolku Jiří Hladík.



Řediteli Společnosti Podané ruce Jindřichu Vobořilovi se navíc nelíbí, že celý dotační systém má mít v budoucnu na starosti pouze právě ministerstvo zdravotnictví. „Bude to velký průšvih, ministerstvo se v tomto ohledu nechová zodpovědně. O dotacích tam rozhodují lidé, kteří to dělají na poslední chvíli a nerozumí tomu,“ kritizoval.