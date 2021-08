Dav fanoušků vítal na brněnském Olympijském festivalu medailové hrdiny z olympiády Alexandera Choupenitze, Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého. Sportovci nyní doufají, že svými úspěchy přispějí ve městě ke zlepšení podmínek pro své sporty. V Brně se navíc připravují stánky i pro další odvětví.

Nejblíž začátku stavby je nový bazén za Lužánkami. Představitelé města na něj získají devadesátimilionovou dotaci od Národní sportovní agentury. „Brno bude mít jako jediné v republice prostory pro velké mezinárodní soutěže. U nich je třeba, aby vedle závodní padesátky byla i pětadvacítka pro rozplavání. Navíc vznikne i šestnáctimetrový, jenž poslouží hlavně ke školní výuce. I pro ni je bazénů nedostatek,“ uvedl radní pro sport Jaroslav Suchý.

Dělníci plovárnu dokončí v přespříštím roce. O rok dřív začne stavba tréninkové haly v areálu Vodova. Nabídne lepší prostředí pro halové sporty, třeba i pro reprezentanty v basketbalu. „Našim cílem je, aby se Vodova stala centrem míčových sportů, jejichž zázemí je zatím v Brně nedostatečné,“ zmínil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Hned dvojitý úspěch střelců Liptáka a Kosteleckého, kteří v Tokiu získali zlato a stříbro, zamířil pozornost ke střelnici na území čtvrti Sadová. „V minulosti jsme tady měli třikrát mistrovství Evropy. Rádi bychom ho na ni vrátili, střelnice má na to jej pořádat. Musí se ale nejdřív například postavit tribuny či vyřešit odhlučnění, i kvůli místním. Náš sport je v Brně tradiční,“ shrnul stříbrný medailista Kostelecký.

Ačkoliv nový územní plán s rozvojem místa počítá, případné úpravy jsou zatím s otazníkem.

Naději na medaili má Brno ještě díky dráhaři Dukly Tomáši Bábkovi. S ostatními běžně trénuje na betonovém oválu velodromu v Pisárkách. Na závody pod pěti kruhy se musel připravovat v bulharském Plovdivu. Tomu má být konec po vybudování velodromu se dráhou dlouhou dvě stě padesát metrů v Komárově. „Zásadně ovlivní také rozvoj cyklistické mládeže. Bude znamenat její boom. Děti se na něm mohou vozit v zimě i v létě, po celý rok,“ řekl nedávno vedoucí trenér Dukly Svatopluk Buchta.

Odpovídající zázemí s horozeleckou stěnou závodních parametrů vznikne ve sportovním areálu za parkem Anthropos. Při její přípravě spolupracují zástupci města s týmem Adama Ondry. Areál kromě stěny nabídne také in-line dráhu s možnostmi pro závody nebo malý fotbal. „Předpoklad investičních nákladů na provedení stavby činí bez projektové dokumentace šest set milionů korun," vyčíslil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Chystané sportovní projekty v Brně



Multifunkční hala na výstavišti: 3,3 miliardy korun; dokončení 2024



Atletická hala: 830 milionů; termín dokončení neznámý



Velodrom: okolo 500 milionů; dokončení 2025



Nový bazén za Lužánkami: předpoklad 300 milionů; dokončení 2023



Třetí hala Vodova: 115 milionů; dokončení 2023



Multifunkční sportoviště za Lužánkami: předpoklad 85 milionů; dokončení 2023



Sportovní areál v Pisárkách: předpoklad 600 milionů, dokončení na přelomu 2024 a 2025



Vodácký kanál v Pisárkách: předpoklad 420 milionů; termín dokončení neznámý



Nedaleko u řeky Svratky má být zase vodácký kanál. „Zatím jediné místo k tréninku a závodům ve vodním slalomu je v republice pražská Trója. Nový kanál tak poslouží sportovcům z celé republiky,“ řekl Hladík.

Na místě někdejšího zimního stadionu za Lužánkami připravují zástupci města stavbu multifunkčního sportoviště s rychlobruslařským oválem. Brněnští závodníci musí v současné době trénovat na drahách v zahraničí. „Rychlobruslení a in-line se skvěle doplňují, pro sportovce by tak v Brně vzniklo naprosto unikátní tréninkové i závodní prostředí," poukázal Suchý.

Národní sportovní agentura má aktuálně otevřené dvě výzvy pro sportovní projekty. První se týká standardizované infrastruktury. „V ní zájemci mohou žádat podle specifik sportoviště uvedených v podmínkách. U pětadvacetimetrového bazénu je dotace až do výše devadesáti milionů korun, tréninková hala pro míčové sporty má dotaci až do šedesáti milionů, tréninkový zimní stadion až do devadesáti milionů," upřesnil mluvčí agentury Jakub Večerka.

Ve druhé výzvě na podporu nadregionálních investic mohou žadatelé dostat dotaci na jeden projekt až tři sta milionů korun. V případě Brna této výzvě odpovídají multifunkční nebo atletická hala.

Představitelé města plánují požádat u agentury o dotace pro všechny strategické sportovní stavby. Pro novou pětadvacítku za Lužánkami už mohou počítat s devadesáti miliony.