Miliardová přístavba Avionu bude jako tři fotbalová hřiště. I s novým kinem

Brno – Zajít s dětmi do hračkářství, na večeři do nové restaurace a den završit návštěvou kina v brněnském Avion Shopping Parku. To všechno mohou už brzy zažít Brňané i lidé z okolí. Exkluzivně pro Brněnský deník Rovnost v pátek zástupci obchodního centra představili detaily chystané přístavby.

Nákupní centrum Avion Shopping Park v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Avion Shopping Park

Nově zákazníky centrum naláká na devatenáct kinosálů. „Rozšiřujeme se do dalšího nákupního centra se samostatným kinem,“ potvrdil redakci manažer marketingu společnosti Cinema City Robert Švec. Otevření kina plánují zástupci Avionu na polovinu roku 2020. V Brně a jeho okolí přitom stejný multiplex lidé navštěvují v centrech Olympia Brno a Velký Špalíček. „Stavba dalšího je podle mě zbytečná. Osobně bych byl raději za konkurenční společnost. Třeba by nabídli nižší ceny,“ zmínil třeba Brňan Petr Suchý. Z Říma přes Mont Blanc až do Brna. Oheň míru nesla Kašpárková i její dcera Přečíst článek › Z původních obchodů najdou lidé v přístavbě třeba oděvní řetězec Gate. „Do větších prostor se přesune oblíbený obchod s elektronikou Datart. Rodiče s dětmi jistě potěší obří hračkářství Pompo, milovníky dobrých jídel pak zase WOK & SUSHI,“ vyjmenoval ředitel Avion Shopping Parku Petr Navrátil.



Přístavba obchodního centra bude mít dvě části. Práce na první z nich už začaly na konci minulého roku. „Očekáváme, že do poloviny května dokončíme demoliční práce a začneme stavět,“ dodal Navrátil. Avion se při této etapě zvětší o velikost zhruba tří fotbalových hřišť. Práce mají stát více než miliardu korun. CO BUDE V KRIZI? Podle ekonoma Lukáše Kovandy nemusí být plánované rozšiřování a stavba kinosálů do budoucna pro centrum jen přínosem. „Pokud udeří ekonomické zpomalení či přímo krize, budou lidé omezovat své výdaje třeba na kulturu, což se může dotknout i kin,“ zhodnotil. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, obyvatele v budoucnu čeká také vznik nového hypermarketu Globus, teprve druhého na jižní Moravě. Stát má severně od prodejny sportovních potřeb Decathlon a obchodu s nábytkem XXXLutz. „Obdélníková budova je navržená jako dvoupodlažní. Přibude také dvanáct set parkovacích míst,“ popsala už dříve mluvčí společnosti Rita Gabrielová.

Autor: Pavla Hloušková