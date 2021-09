Podle ministra vnitra Jana Hamáčka od roku 2015 stát investoval do techniky a opatření umožňujících odhalení nelegálních migrantů téměř 400 milionů korun. Od detektorů, které odhalí lidi v nákladním prostoru, přes drony až po takzvané Schongenbusy s laboratoří pro mobilní kontrolu cestovních dokladů.

Cvičení potrvá až do čtvrtka, od roku 2015 je v pořadí již deváté. „Jihomoravský kraj je vstupní branou pro migrační vlnu cizinců ze Slovenska. Jen dnes jsme zadrželi tři migranty,“ uvedl šéf krajského ředitelství policie Leoš Tržil.

Fiktivní migranty po prvotní prohlídce už v obdržených respirátorech nejprve čekal antigenní test na covid-19. Pokud je podezření, že je pozitivní, putuje do izolačního stanu, kde ho zdravotníci otestují PCR testem. Pokud projde putuje na osobní prohlídku a dále na zdravotní prohlídku. Po ní se odebere na shromaždiště k registraci a zjištění informací o jeho osobě.

Migranty přecházející nelegálně zelenou hranici na jižní Moravě odhalil dron. Policisté rychle zareagovali a vyrazili za nimi. Skupinu postupně zadrželi, naložili do autobusu a převezli do registračního místa u dálnice D2 poblíž Lanžhota. Tato ukázka záchytu byla součástí aktuálního společného cvičení bezpečnostních sil České republiky.

