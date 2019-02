Jižní Morava /ANKETA/ – Michala Ben Mohamed pochází z Vyškova. Svého budoucího manžela však poznala na dovolené v Tunisku. Znali se týden a ona se za dva měsíce vrátila a Tunisana si vzala. Svého rozhodnutí nelituje. „Problémy byly a jsou stále, tak jako v každém manželství, ale láska a dvě krásné děti nás drží stále při sobě už desátým rokem,“ usmívá se žena. Své ano s ženichem či nevěstou ze zahraničí si v kraji říká čím dál více lidí.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Předloni se v České republice vzalo nejvíc lidí za posledních deset let. Sliby jich odříkalo přes dvaapadesát tisíc. Na jižní Moravě to bylo přes šest tisíc párů. „Od devadesátých let se počet sňatků propadal, minima dosáhly v roce 2013. Více párů žilo nesezdaných nebo svatbu odkládalo do vyššího věku. Nyní sňatky zase přicházejí do módy,“ vysvětlil předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.