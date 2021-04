To už se ale hlásí o místo na palubě další zájemci. Ti už respirátory mají, takže se mohou naloďovat. Na Marii Luisu s kapacitou dvaatřiceti cestujících. Pasažérů má ale v sobotu odpoledne mnohem méně, takže si v lodi pohodlně dovádí i dvojice čiperných psů. „Plavby máme rádi, ale ještě si počkáme. Pojedeme až příště, chtěli bychom až na Janohrad,“ svěřuje Ladislav Šajt, který má krásný výhled na odplouvající lodě na Zámecké Dyji.

Jedna z nich právě odráží od mola. A zahajuje cestu více než dvě stě let starým korytem. „Zámecká Dyje je uměle vytvořený kanál,“ seznamuje kapitánka pohodlně usazené hosty s minulostí i současností vodní cesty. S pestrým rybím svět i dalšími obyvateli z živočišné říše. Mezi nimi tady upozorňuje na želvy nádherné i bahenní či bobra evropského.

Už plujeme ale dál. Mezi stromy prosvítá jarní slunce a z dáli se k nám blíží loď Valtice. „Ahoj!“ zdraví se cestující navzájem.

A o kousek dál již končí naše pouť po Zámecké Dyji. Příď naší lodi najíždí na hlubší vody Staré Dyje. Spolucestující pomalu vyhlížejí hlavní atrakci pětadvacetiminutové pouti romantickou přírodou někdejšího Lichtenštejnského panství. Tím je samozřejmě minaret. „Byla to naše letošní první plavba, vzali jsme si na ni děcka i spolužáky ze školy. Je to dobré. Zpátky půjdeme pěšky, a tato cesta nám zase nabídne pěkné záběry,“ říká spokojený výletník Josef.

Druhá trasa

Míří k minaretu. Opačným směrem už kráčí na palubu ti, kteří se chtějí dostat k zámku po vodě. „Pokud se nám podaří vyčistit Dyji k Janohradu, tak bychom spustili plavby i na druhé trase. Předpokládáme, že by to mohlo být v pátek nebo nejpozději první květnovou sobotu,“ říká Jaroslav Martinek, jednatel 1. plavební.

Ta v lednickém zámeckém parku letos odstartovala již třiadvacátou plavební sezonu. „Většinou ji zahajujeme na Velikonoce, tedy koncem března či začátkem dubna, podle toho, co počasí dovolí. Letos je to stejně jako loni opožděné, ale jsme rádi, že se to konečně začíná obracet k lepšímu. Chceme tak lidem umožnit, aby se dostali na čerstvý vzduch,“ dodává Martinek. Kvůli tomu, že je zavřený zámek i vnitřní prostory dalších památek, ale zatím návaly turistů neočekává.