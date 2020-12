Šedesátiletý muž z nedaleké Blatničky sehnal peníze na maringotku pro pár bez přístřeší. „Tvrdím, že se sice člověk nestane bezdomovcem jen nepřízní osudu, ale že jde o životní styl. Přesto jsem jim chtěl pomoci, a to především kvůli Monice, která měla podlomené zdraví a potřebovala se na zimu někde zahřát,“ řekl Hučík.

Měl i plán, jak dál moravsko-slovenské dvojici pomoci. A to takový, že by při pomocných pracích postupně splatila jak maringotku i spotřebovanou elektřinu. „Chtěl jsem jim vytvořit takové podmínky, aby sami mohli bojovat o přežití,“ uvedl Hučík s tím, že záměrem bylo také to, aby pár postupně pil méně alkoholu.

Poté, co koupil v Mělníku maringotku, tak ji chtěl pro dvojici umístit na velickém náměstí. Jenže to nešlo, jak si představoval. „Pokud bychom pronajali bezplatně obecní pozemek, tak musíme postupovat podle zákona, což by schvalovali radní,“ hájil vedení místostarosta Zdeněk Skopal.

Maringotka nakonec dorazila v sobotu večer do Velké nad Veličkou. „Jenže ji nikdo nechtěl složit z vozíku. Chlapi mě kvůli tomu naštvali,“ posteskl si Veličan Antonín Vrba, který příběh pomoci dokumentoval.

Jenže právě v sobotu se výrazně zhoršil zdravotní stav Moniky. „Vyslali jsme do Velké záchranářskou i lékařskou posádku. Postarali jsme se o ženu středního věku, oživovali jsme ji a podařilo se nám obnovit oběh. Na řízené ventilaci, zaintubovanou jsme ji předali v hodonínské nemocnici na ARO k další péči,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Další den ale nemocná žena zemřela. Podle policie souvisela smrt s jejím zdravotním stavem, žádné indicie nenasvědčovaly násilnému trestnému činu.

Zmiňovaná maringotka nyní stojí za stodolou v Blatničce. „Prodám ji, abych mohl vrátil lidem peníze, které na ni půjčili. Pořizovala se kvůli Monice. Není důvod zachraňovat Frantu, který jasně řekl, že je na ulici rád,“ dodal Hučík. Ten se pustil do záchranné akce pro lidi bez přístřeší, byť sám je nyní nezaměstnaný a musel se vypořádat s životem v dluhové pasti. Mimochodem před šesti lety se mu podařilo sesbírat tisíc podpisů pro to, aby by mohl kandidovat do Senátu. Tam ho ale voliči neposlali.