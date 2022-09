Vzdát se myšlenky zeleného domova však dvojice nechtěla. „Manželovi se zalíbily vertikální zahrady v interiérech. Protože máme v bytě poměrně široké parapety, bylo nám líto nechat je jen tak prázdné. U jedněch známých tady v Břeclavi pak manžel narazil právě na mechové dekorace,“ vypráví Zuzana Straškrábová.

Nejprve si manželé mysleli, že jde o mechy umělé. Překvapilo je, že tomu tak není. A protože jde o umělecká díla prakticky bezúdržbová, začali si o nich zjišťovat více. A zamilovali si je. „Ve Skandinávii a Francii existují specializované firmy, kde se tyto mechy nejrůznějších barev, tvarů a druhů pěstují. Právě odsud je možné si je objednat. Ještě předtím, než je výrobci odešlou, je zakonzervují či mumifikují solným roztokem s glycerolem. Z mechu se tak sice svým způsobem stane mumie, ale udrží si svoji přirozenou vlhkost a i nadále dýchá,“ překvapuje dvaatřicetiletý Stanislav Straškrába, který pochází z Lednice.

Vydrží i deset let

Mechový obraz vydrží prakticky bez údržby třeba i deset let. Zalévat ho rozhodně není třeba. „Maximálně z něj musíte čas od času oprášit prach. Starat se o něj není nutné. Pouze pokud by přišel o pokojovou vlhkost třeba tím, že je v přímé blízkosti topení. To pak ztvrdne a začne se drolit. Ale úplně stačí jej přesunout na jiné místo a on se zase vzpamatuje,“ vyzdvihuje tyto výtrusné rostliny tvůrce obrazů z nich.

Tvořit mechové dekorace a obrazy začali manželé nejprve pro rodinné příslušníky, kamarády a známé. „Začalo to vlastně o loňských Vánocích, kdy jsme jimi obdarovávali blízké. No a postupně se nám začali ozývat další a další lidé s tím, zda bychom i pro ně nějakou dekoraci nevytvořili. Ať už na stěnu, nebo třeba na stůl,“ pokračuje Stanislav Straškrába, který zároveň v Lednici již několik let provozuje projekt Únikové hry.

Díky mechům a obrazům z nich je podle manželů možné přenést do interiéru kus okolní krajiny ve zmenšené podobě. „Když tvoříme, využíváme při tom nejen mechy, ale i kůru stromů, kapradiny nebo dřevo. Člověk opravdu s pomocí mechů a jejich nejrůznějších barev dokáže vytvořit iluzi lesa, louky či kopců. Jsou dokonce lidé, kteří umějí z mechu vytvořit i umělecké dílo. Například Monu Lisu,“ překvapuje Zuzana Straškrábová, která je původním povoláním učitelkou v mateřské škole.

Protože se manželé společně starají o dvě malé dcerky, nejvíce času k tvoření mají večer a v noci. „Manžel je spíše vizionář a je tím, který vymýšlí kompozice. Já jsem zase pečlivá, trpělivá a kreativní, řeším tedy detaily a čistím mech s pomocí pinzety od jehličí, kamínků či větviček. Je to piplačka, ale mě to baví. Vypnu u toho hlavu,“ směje se sympatická žena, jejímž největším snem je vytvořit si konečně mechový obraz i do vlastního bytu.