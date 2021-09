Kromě výroby krojů má v oblibě i keramiku. „Máme tu na škole dílnu a jako dospělé ženské chodíme na kroužek, na podzim deset lekcí, z jara deset lekcí. Chodíme už snad deset let. Jen teď při covidu nemohl být," usmívá se.

Kromě vyšívání také připravuje kroje na akce. Jednou z nich jsou třeba babské hody, které v Těšanech budou o víkendu. „Když se u nás chystá sukně, žehlí se namokro. To se namočí do škrobu a hodinu a půl se pomaličku vysušuje, pak se půl hodiny skládá, takže podle délky trvá i dvě, dvě a půl hodiny než se nažehlí," vysvětluje.

Při práci navíc musí znát dvojí umění. Těšany jsou totiž přímo na rozhraní Hanáckého Slovácka a Brněnska. „Chlapi u nás mají kroje brněnské, ženy hanáckoslovácké, je to zajímavé. Tím, že jsme na hranici, se nosí obojí," vypráví. Nejtěžší při výrobě krojů je podle ní obecně udržet výtvor tak, aby byl regionálně správně.

Podle velikosti a složitosti vzoru tráví nad výšivkami desítky hodin. „Na kordule je někdy i padesát hodin výšivek. A to je jen jedna kordula. Opravdu záleží, co zrovna dělám. Člověk ani nevydrží vyšívat padesát hodin. Všechno ho pak bolí, hlavně za krkem nebo zadek," směje se.

Od tance v několika souborech už to bylo k šicímu stroji jen kousek. „Do soubory byly potřeba kroje, tak jsem začala šít. Také jsme vyšívali korduly, ušila jsem sukně. K výrobě krojů jsem se dostala postupně, teď už se tím v podstatě živím. Šiji pořád dokola, lidé mají zájem," dodává.

„Strašně se mi líbily kroje. Bavilo mě šití, bavilo mě kreslení, takže to tak vyplynulo. Maminka nám se sestrami udělala kroje hned když mi bylo pět roků. Takže jsem chodila v kroji od malička, sama jsem i stárkovala," vzpomíná sedmapadesátiletá žena z Těšan na Brněnsku. Úplně první kroj vyrobila pro panenku, když jí bylo deset.

Kroje miluje Marie Horáková už od dětství. Ke dnešku se výrobě dámských i pánských krojů věnuje už přes pětadvacet let. Vytváří kroje z různých národopisných oblastí a zdobí je výšivkami s inspirací ve starých vzorech.

