Podle inspektorů původní označení porušovalo evropskou směrnici. „Předpisy stanovují, že v názvu lihoviny je přípona -ice vyhrazena pro ovocný destilát. Tím však Hustopečská mandlovice není,“ vysvětlil už dřív mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Původní termín, do kdy musel starý název zmizet z láhví na trhu, inspektoři stanovili na začátek července. To byl ale pro Hustopečskou mandlárnu šibeniční termín. „Nakonec nám povolili doprodat již vyrobenou mandlovici. Naše firma by jinak přišla až o milion korun, takto nás přejmenování stálo asi o šest set tisíc méně,“ uvedla zakladatelka mandlárny Kateřina Kopová.

Podle ní se změnou názvu zákazníků neubylo. Prodej mandlovky se naopak mírně navýšil.

JAN BOHÁČ