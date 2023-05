Mladí míří na gymnázia. Jižní Moravě chybí zedníci. Pekaře si firma učí sama

Absolventy základních škol řemesla netáhnou. Přestože oproti loňsku se jich letos v Jihomoravském kraji přihlásilo do učebních oborů zhruba o dvě stě víc, většina dala přednost studiu hlavně na gymnáziích. Z celkového počtu víc jak třiatřiceti tisíc přihlášek zvolila tuto možnost zhruba třetina žáků. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných statistik odboru školství Jihomoravského kraje.

Na praxi v pekárně. Žáci SOŠ Znojmo dochází od prvního ročníku do pekárny PEK Group v centru města. Se souhlasem PEK Group a.s. | Foto: Se souhlasem PEK Group a.s.

V budoucnu tak může být například nedostatek pokrývačů, klempířů, z pracovního trhu zcela mizí švadleny. „Oproti loňskému roku podali letos vycházející žáci základních škol na učňovské obory asi o dvě stě přihlášek více za celý Jihomoravský kraj. Zájem je ale regionálně velmi odlišný. Největší je o obory mechanik opravář motorových vozidel, puškař, kadeřník, aranžér či elektrikář. Naopak malý zájem jsme zaznamenali o učňovské obory pokrývač, klempíř, šití oděvů a některé další,“ upřesnila pro Deník Alena Knotková, mluvčí krajského úřadu. Podkovář je prestižní obor, říká mistr z Moravského Krumlova Klempířskému řemeslu se bude nadcházející školní rok učit v kraji jen osm učňů, čtyři pokrývači a dvě švadleny. Malý zájem je také o vyučení se malířem pokojů, zedníkem či tesařem. Zájemci o výuku těchto řemesel se dají počítat jen na menší desítky. Naopak obrovský zájem letos zaznamenaly obory zaměřené na péči o vzhled. V kosmetických službách chce v budoucnu pracovat přes pět set žáků škol, převážně dívek. To je o skoro sto šedesát víc než loni. Propojení škol s provozem S nedostatkem odborných pracovníků se dlouhodobě potýkají i výrobci v oborech gastronomie. Chybí například pekaři, v celém kraji se jich na učiliště přihlásilo necelých osm desítek, z toho dvacet na Střední odbornou školu Znojmo. Ta se snaží zlepšit situaci na pracovním trhu ve spolupráci s tamní pekárnou PEK Group. Žáci z jižní Moravy se stali architekty, stavaři a kartografy nanečisto Na praxi do pekárny v centru Znojma začali docházet žáci aktuálního prvního ročníku učebního oboru pekař loni v září. „Seznámili se komplexně s výrobou rohlíků, housek a vek, po praxi napsali práci o tom, co se naučili. Poté se prakticky zapojili i do výroby jemného pečiva, jako jsou záviny, mazance, vánočky,“ ocenila mistrová školy Anna Jedličková. Učni se podle ní přímo v provozu seznamují i přejímáním surovin, učí se, jak funguje skladové hospodářství. Ke konci školního roku žáky čeká i výroba chleba. Do pekárny dochází devět žáků prvního ročníku, jejich třída je spojena s budoucími řezníky. „Zájem o řemeslo tady je. Musím konstatovat, že praxe přímo v pekárně je velice přínosná,“ dodala Jedličková. První střední ScioŠkola na Moravě je v Brně: žáci ji sami uklízí a budou i vařit Pekařinu si pro budoucí povolání vybral i Leoš Novák, jenž praxi ve Znojmě absolvuje. „Baví mě pečení a vidím v tom smysl. Pro někoho něco udělat třeba na snídani, svačinu nebo jiné jídlo. Baví mě na tom to, že od navážení suroviny přes tvarování a konečné upečení si mohu udělat sám rozličné pekařské výrobky. Po vyučení bych chtěl pokračovat v pekařském oboru nadále,“ má jasno mladý učeň. Podle vedoucího pekárny Libora Kolmana je propojení školy s provozem výhodné pro obě strany. „Vnímáme to jako přínos, jsme rádi, že přispíváme k výchově nové generace pekařů. Věříme totiž, že někteří žáci budou po vyučení pracovat u nás,“ je přesvědčený Kolman. Znojemská spolupráce Střední odborné školy s pekárnou je výhodná i podle předsedy správní rady Tomáše Vaňka. „Je přínosná i celospolečensky, protože bez nových pekařů se zkrátka neobejdeme,“ konstatoval Vaněk. Mladí tovaryši byli v Brně pasováni, podívejte se Zvýšit zájem o učňovské obory chce i Jihomoravský kraj. „Snažíme se systematicky podporovat odborné školy, aby měly atraktivní výuku a prostředí. A aby efektivně komunikovaly výhody současných řemesel,“ poukázal na uplatnění na trhu práce Jiří Nantl, náměstek hejtmana, jenž má vzdělávání v kraji na starosti. Počet přihlášek na vybrané učební obory v Jihomoravském kraji: 2023 / 2022 Pekař 78 / 49

Cukrář 367 / 340

Kuchař-číšník 594 / 587

Řezník-uzenář 26 / 28

Instalatér 304 / 283

Kadeřník 557 / 521

Kosmetické služby 517 / 358

Klempíř 8 / 7

Kominík 22 / 9

Malíř-lakýrník 42 / 30

Malířské a natěračské práce 34 / 36

Pokrývač 4 / 10

Šití oděvů 2 / 7

Tesař 56 / 58

Truhlář 381 / 386

Zahradník 153 / 139

Zednické práce 24 / 19

Zedník 124 / 113 Počet přihlášek na vybrané střední školy: Gymnázium 10 467 / 9 327

Obchodní akademie a Obchodní škola 1 003 / 990

Ekonomika a podnikání 1 520 / 1 309

Cestovní ruch 1 810/ 1 505

Praktická sestra 832/ 760

