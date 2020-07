Mají málo slz. Vědci z Brna vyvíjí úlevu pro lidi se syndromem suchého oka

Podráždění, zarudlost, únava, bolest, neostré vidění. To jsou projevy syndromu suchého oka, který do očních ordinací přivádí stále větší množství lidí. Na brněnském Vysokém učení technickém se v současnosti podílejí na vývoji nové suroviny do očních kapek, která má pacientům s vyschlým slzným filmem značně ulevit.

Martin Vrbka v tribologické laboratoři FSI VUT. | Foto: Iveta Zieglová