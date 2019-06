Loni touto dobou byla sklizeň v plném proudu. Deště v kraji zbrzdily začátek žní

Jižní Morava – Zemědělcům v jižních okresech kraje už zbývají jen dny do zahájení letošní sklizně obilovin. Do polí by kombajny měly vyjet v průběhu příštího týdne. Nástup žní přitom odsunuly vydatné deště v posledních dnech.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Sonnek

Minulý rok touto dobou už sklizeň obilovin byla na jihu v plném proudu. Farmáři očekávali, že stejně tomu bude i letos. Nestalo se. „Tentokrát přišly deště a způsobily zpoždění dozrávání a s tím i pozdější nástup prací na polích,“ vysvětlil ředitel Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Jaromír Musil. Hokejové hvězdy Voráček a Pastrňák ukážou fotbalové umění. Pro dobrou věc Přečíst článek › Minulý rok v polovině června se rozjely žně například na polích, které obhospodařuje Zemědělské družstvo Bulhary na Břeclavsku. „Loni touto dobou už jsme měli část obilovin sklizenou. Počítáme, že kombajny by mohly vyjet příští týden v úterý, možná ale až ve čtvrtek. Záleží, co udělá do té doby počasí,“ konstatoval předseda družstva Antonín Osička. Zemědělci zatím nechtějí odhadovat kvalitu letošní sklizně. Minulý rok se obiloviny v celém Jihomoravském kraji pěstovaly na asi 155 tisících hektarech. Průměrná výnosnost činila necelých pět tun z hektaru.

Autor: Michal Záboj