„Čísla jasně dokládají, že jsou si lidé v okolí Tišnova vědomi hodnoty lokálních surovin z udržitelného zemědělství. Spotřebitelský průzkum také dokázal, že se nesnažíme o nějakou abstraktní pozitivní změnu, ale o pokrok, který je podle místních žádoucí. Podporovat symbiózu a spolupráci pěstitelů, dodavatelů i obyvatel v souladu s konceptem bio regionu je smysluplná mise, do které chceme dále zapojovat maximum aktérů,“ vysvětlila vedoucí projektu Živý region Katarína Šlepkovská.

Sedmasedmdesát procent lidí z Tišnova a okolí by přišlo nakoupit na pravidelné farmářské trhy nebo k pojízdným stánkům v jejich obci, pokud by k tomu měli příležitost. V Tišnově se sice trhy se zeleninou a ovocem na náměstí čas od času konají, lidé by ale na základě výzkumu ocenili především skutečně lokální produkci pěstovanou bez použití pesticidů, která se na trzích zatím příliš nevyskytuje. „Bohužel kvůli časovým možnostem otevírací doby u nás stále převažuje nákup v supermarketech. Občas zavítáme do spižírny, když to zrovna stíháme, nebo využijeme dovoz nákupu, kde právě lze podpořit lokální farmáře. Je pohodlnější nakoupit vše na jednom místě,“ reagovala třeba Karin Leščenko.

Původ a kvalita potravin nejsou lhostejné takřka třem čtvrtinám respondentů. Přes tři pětiny dotázaných si podle bádání doma dokonce pěstuje nebo vyrábí nějaké vlastní potraviny, typicky vejce nebo med. Ve výzkumu lidé zároveň vyjádřili zájem o online místo, které přinese souhrn informací o lokálních producentech a jejich nabídce. „Pro letošek by obyvatelé ocenili trhy s výrazně pestřejší nabídkou skutečně místních plodin a produktů z farem, gastro zážitky i celodenním kulturním vyžitím. Stejně tak mají lidé zájem o web, který by sloužila i těm, kteří se na trh jinak nedostanou,“ konstatoval Michal Bajgart z hnutí Duha.