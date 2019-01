Mutěnice – Už počtrnácté se sjedou milovníci dobrého vína na Festival otevřených sklepů, který se letos poprvé ve své pětileté historii koná na Mutěnicku. Lidé tak zavítají do vinných sklepů nejen v Mutěnicích, ale i v Dubňanech, Svatobořicích-Mistříně, Hovoranech a Šardicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Putujeme z jedné vinařské podoblasti do druhé. Snažíme se vždy jít tam, kde jsme ještě nebyli. Především chceme pokaždé spojit několik obcí. Na Slovácku je jich hodně, takže to nebývá problém. Jinde, kde se festival také koná, je to někdy docela složitý úkol," vysvětlila Barbora Pavlíčková z Nadace Partnerství, která putovní festival pořádá.

Tento víkend otevře lidem svůj sklep devětadvacet vinařů, k ochutnání nabídnou přibližně tři sta vzorků vín. Přestože se festival pyšní velkou návštěvností, pořadatelé chtějí mít stále komorní atmosféru. „K dostání jsou dva tisíce lístků. Prostor, kde se lidé pohybují, je však velký a každý má tak čas si s vinařem v klidu promluvit o jeho víně. Nechceme z toho dělat masovou záležitost," sdělila Pavlíčková. Jak také dodala, o víkendu očekávají asi čtrnáct set návštěvníků. „Už nyní jsou v místě obsazená místa pro přespání. Lidé, kteří přijedou z daleka, tedy nemají moc možností, kde se ubytovat," sdělila.

Mezi vinařskými obcemi budou návštěvníky festivalu převážet autobusy. Celkem jich pojede sedm a zastávku budou mít v každé obci. V sobotu budou jezdit po dvaceti minutách, v neděli pak po půl hodině.

Kromě vína si lidé vychutnají také doprovodný program. Některým vinařům před sklepem zahraje cimbálová muzika, u jiných harmonikář či pěvecký sbor. Cimbálka vystoupí i v Šardicích, a to v sobotu odpoledne v hale U Orla ve čtyři hodiny odpoledne. Doprovodí svěcení mladého vína, po němž přijde na řadu ochutnávka.

Zájemci pak mohou vyrazit třeba na výstavu šardických krojů nebo jízdu koňským povozem. „Sobotní večer bude mít spíše rockový nádech, kdy ve sklepech Jarošek zahraje kapela Žízeň a hlad," upřesnila Pavlíčková.

Jedním z vinařů, kteří plánují otevřít sklepy a nabídnout plody své práce, je například Pavel Esterka z Mutěnic. „S vinobraním jsem letos skončil později, takže časově mi to moc nevyhovuje, přesto se už velice těším. Festival hodnotím pozitivně, spojení několika obcí je dobrý nápad," řekl Esterka.

Otevřené sklepy

Akce začíná tuto sobotu v deset hodin dopoledne. Vstupenka v předprodeji stojí 890 Kč, na místě pak 990 Kč. Kdo přijede vlakem, získá slevu 20 procent. Lístek zahrnuje:

* volný vstup do všech sklepů po oba dny

* bezplatnou degustaci

* balíček s taškou, skleničkou a průvodcem

* kupon na nákup vín v hodnotě 200 Kč

* autobusovou dopravu mezi obcemi