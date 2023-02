Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace loni patřila turecká Antalya, egyptská letoviska Hurghada a Marsa Alam, bulharský Burgas a řecký Heraklion a Rhodos. To se ale letos může změnit. Z Brna se totiž bude celkem létat až do devětadvaceti destinací, z nichž šest jsou úplné novinky. Obnovení se dočkala například i pravidelná linka do italského Bergama.

Novinka k přímému vlaku z Brna na letiště ve Vídni: lidi přiblíží autobus zdarma

„Jsem rád, že se nám stále daří rozšiřovat nabídku letů z Brna a propojovat ho s dalšími destinacemi. I díky tomu očekáváme letos silnou sezonu a jsme na ni připraveni,“ řekl Zdeněk Šoustal, člen představenstva Letiště Brno.

Návrat pravidelné linky do Bergama

Předprodej letních zájezdů v současné chvíli vrcholí a podle zástupců cestovních kanceláří lidé mají o lety z Brna zájem. „Zatím to vypadá, že nás na letišti čeká nabytá letní sezóna, cestující mohou letos vybírat z opravdu pestré nabídky destinací. Mezi novinky patří například portugalská Madeira, albánská Tirana, černohorský Tivat a přibydou i dva ostrovy na Kapverdách. Na Kanárské ostrovy se bude létat jednou týdně na Tenerife a nově i na Fuerteventuru“ řekl Radek Lang, vedoucí úseku Přepravní provoz Letiště Brno.

Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Na konci března se opět začne pravidelně létat také do italského Bergama. Lety provozované dvakrát týdně bude operovat letecká společnost Ryanair. Po více než deseti letech se také vrací sezónní spojení do Taby, což je vedle Hurghady a Marsy Alam další egyptská destinace, ze které si mohou cestující vybírat.

Výsledky loňského roku táhly letní měsíce

Ještě v září brněnské letiště předpovídalo, že celkové číslo odbavených cestujících by se na konci roku mělo pohybovat těsně pod 460 tisíci. Nakonec se ale toto číslo podařilo překonat ještě o více než deset tisíc cestujících, což odpovídá 87 procentům předcovidového roku 2019.

„Za výsledky uplynulého roku stojí především letní měsíce, kdy červenec byl v porovnání s rokem 2019 lepší o 1200 pasažérů a srpen dokonce o 3100. Tento letní nápor jsme zvládli. Byla to pro nás alespoň částečná náplast za poslední roky ovlivněné pandemií,” komentoval výsledky Šoustal.

K Jadranu letecky přímo z Brna: nová linka bude v létě létat do Černé Hory

Počet vzletů i přistání se na tuřanském letišti dohromady vyšplhal lehce nad čtyřiadvacet tisíc. Každoročním rekordmanem v počtu uskutečněných letů je pravidelně i celoroční linka na londýnské letiště Stansted, která běžně létá do britské metropole plně obsazená.

Nové sezonní destinace: Boa Vista - Kapverdy, Madeira - Portugalsko, Sal Amilcar Cabral - Kapverdy, Tirana - Albánie, Tivat - Černá Hora, Volos - Řecko, Obnovená destinace – celoroční: Bergamo - Itálie, Obnovené destinace – sezonní: Fuerteventura Kanárské ostrovy- Španělsko, Kavala - Řecko, Lamezia Terme - Itálie (Kalábrie), Murcia - Španělsko, Taba - Egypt