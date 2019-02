Provoz pravidelné linky podporoval Jihomoravský kraj měsíčními zálohami. Za minulý rok tak zaplatil necelých dvaadvacet milionů korun. „Poslali jsme společnosti zálohu na únor, asi sto tisíc eur. Odlétala přibližně půlku. Až ekonomové vyčíslí ztrátu, budeme peníze vymáhat zpětně,“ oznámil hejtman Bohumil Šimek.

Pokud příští pondělí krajská rada přijme usnesení o ukončení smlouvy s britskou leteckou společností, vyhlásí výběrové řízení na nového dopravce. „Doufáme, že se nám letecké spojení Brno–Mnichov podaří opět obnovit. Když vše půjde dobře, od září lze v této lince pokračovat,“ vzkázal hejtman.

Linku podporovalo i město. Zrušení představitele Brna nepříjemně překvapilo. „V co možná nejkratší době chceme jednat s jiným dopravcem a buď linku obnovíme opět do Mnichova, nebo budeme řešit jinou destinaci, která ji nahradí,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Jednosměrná letenka stála nejméně dva tisíce korun. Let trval asi hodinu, autem to zabere víc než sedmkrát delší dobu. „Uvítala bych, kdyby linka fungovala dál. Za pohodlnější cestování letadlem si ráda připlatím,“ podotkla třeba Dominika Švancarová, která do Německa míří za prací.

Cestující, kteří si pořídili letenky, musí oslovit kancelář, přes kterou si je koupili. Pokud získali lístky přímo přes Flybmi, mají kontaktovat svou banku.

Jako důvod krachu britská letecká společnost uvedla nejistotu kolem brexitu a rostoucí ceny pohonných hmot. „Oba důvody jsou spíš povrchní a troufám si tvrdit, že reálná příčina byly spíš vnitřní, ekonomické problémy společnosti,“ komentoval analytik ze společnosti Cyrrus Petr Pelc.

Letadla na trase Brno–Mnichov létala jedenáctkrát týdně v obou směrech. „Cestovali jimi především obchodníci. Občas ale i lidé, kteří jeli někam dál a Mnichov využívali jen jako přestupní stanici,“ upřesnila mluvčí brněnského letiště Kateřina Pichalová.

Z Brna pravidelně letadla míří ještě do Londýna a Milána. Cestování vzdušnou cestou do Německa zcela neskončí. Od dubna bude společnost Ryanair létat na trase Brno–Berlín.

Brno-Mnichov

Letecké spojení z Brna do Mnichova zajišťovaly aerolinky Flybmi od 16. listopadu 2015.

Za tu dobu přepravily 54 tisíc cestujících, jen za loňský rok to bylo 23 tisíc lidí. Vytíženost byla přes padesát procent.

Od pondělí do pátku linka létala dvakrát denně v každém směru, v neděli jednou.

HANA KOTOUČOVÁ