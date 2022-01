Do židenického kostela zamířila v úterý obdivovat betlém Júlia Lazecká z brněnských Vinohrad. „Chodím se na něj dívat každý rok. Je to pěkná ruční práce. Dnes jsem s sebou vzala i vnoučata,“ svěřila se Lazecká.

Betlém každoročně organizuje tamní farnice Vlasta Šimoníková. Svěřila se, že byl dvakrát zapsán v České knize rekordů. „Poprvé jsme ho s téměř sedm seti figurkami zaregistrovali v roce 2008, rok poté vyhrál titul největší perníkový betlém v Česku s 1250 postavami. V roce 2019 čítal přes dva tisíce figur, ale už jsme ho nepřihlašovali, protože jsme za rekord nechtěli platit peníze,“ informovala farnice.

Pamětní kalendář

Každý rok pečou lidé čerstvé figurky do betlému. Většinou se jedná o rodiny s dětmi, kteří pravidelně navštěvují kostel. „Letos převládají lidské postavy nad těmi zvířecími. Také je tam hodně domečků. Perníčky mají různé tvary, zdobení i barvy. Když dá někdo do těsta více kakaa, tak jsou tmavší, ale jako celek to působí dobře. Myslím si, že i se čtyřmi sty postavami patří k největším v České republice,“ sdělila Šimoníková.

Do svátku Tří králů je betlém přístupný každý den odpoledne od tří hodin do šesti. Poté do svátku Hromnic 2. února půl hodiny před každou mší nebo na požádání pro větší skupinu lidí. Po skončení výstavy se perníčky rozdají lidem, kteří přijdou do kostela.

Perníkový betlém je zvěčněn v kalendáři, který stojí sto korun. Dá se koupit přímo v kostele. „Je to pamětní narozeninový kalendář bez konkrétního roku. Jsou tam pouze měsíce, takže ho můžete používat několik let,“ smála se farnice.