Důvody svého rozhodnutí nechtěl příliš rozebírat. „Je to tak, rezignoval jsem z osobních a pracovních důvodů. Více bych to rozvádět nechtěl," uvedl Tržil, který je současně šéfem jihomoravských policistů, na dotaz Deníku Rovnost.

V patnáctičlenném lednickém zastupitelstvu ho nahradí Petr Škorpa. „Upřímně nás to moc nepřekvapilo, přece jen všichni víme, že má řadu povinností a starostí spojených se svojí funkcí ředitele krajských policistů. Je pracovně vytížený, čas od času se stávalo, že se nemohl účastnit ani zastupitelstev," okomentoval lednický místostarosta Lukáš Dora.

Kdo Tržila nahradí ve funkci předsedy dopravní a stavební komise obce, zatím jasné není. „Ještě jsme to neřešili. Podle mého by to po Leošovi mohl převzít Adolf Svoboda, který má v tomto směru řadu zkušeností," naznačil Dora.