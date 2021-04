I proto se rozhodl využít léku firmy Regeneron. „Mohl jsem zůstat doma na prášcích, nebo se ptát praktického lékaře, jestli je tato možnost k dispozici,“ odůvodnil svoje rozhodnutí. Látka podaná muži ve Fakultní nemocnici v Bohunicích mu ulehčila průběh onemocnění.

Po aplikaci léku, která trvala hodinu a půl, mohl jít domů. Večer šel Višňanský spát s teplotou osmatřicet stupňů. Ráno se probudil jako znovuzrozený. „Vůbec jsem nepociťoval, že mám covid. Rodina mi to nechtěla věřit, protože ho všichni prodělali a čtrnáct dní trpěli. Já jsem z toho vybruslil,“ pochvaloval si Višňanský účinky léku.

Právě skupina pacientů například diabetiků, s hypertenzí či obezitou a zároveň raným stádiem onemocnění virem Covid-19 patří do rizikové skupiny pacientů končících na jednotkách intenzivní péče a umělé plicní ventilaci. Obézních jich je osmdesát až devadesát procent.

Lék REGN-CoV-2 by měl případnému zhoršení stavu tohoto pacienta zabránit. „Protilátky se podávají v době, kdy se virus aktivně množí. Neboli od sedmého do desátého dne od klinického onemocnění. Není to efekt, že by za minutu měl ústup. Přeruší se ale celá ta kaskáda, která vede k dalším potížím,“ vysvětlil princip látky přednosta Kliniky infekčních chorob Petr Husa.

Na infekčním oddělení bohunické nemocnice se od dubna léčí sedmatřicet lidí s touto látkou. Naskladněných dávek mají doktoři přitom necelých dvanáct set. Další várku nemocnice obdrží příští týden. Jedna vakcína vyjde na pětašedesát tisíc korun. V lednici v nemocnici tak válí miliony korun.

Bohunice jsou po pražském Motole druhým centrálním skladem pro tento druh léku. Kromě vlastních potřeb je distribuují po celé jižní Moravě. Odběr a aplikace na pacientech je ale podle nemocnice nedostačující.

Husa považuje za problém informovanost obvodních lékařů. Apeluje na ně, aby pacientům s těmito zdravotními problémy lék nabízeli. „Pokud lékař uzná, že pacient může profitovat z léčby, tak je možné to aplikovat i u diagnóz, které tam nejsou zcela vyjmenovány,“ poukazuje a odkazuje na případné dotazy lékařů i pacientů na jejich odborné středisko.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ