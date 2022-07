Nebe plné hvězd s jasně zřetelnou mléčnou dráhou totiž dnes mohou nadšenci pozorovat pouze tam, kde výhled nekazí záře z reflektorů a pouličních lamp. A ty jsou téměř všude. Světelný smog po dobu noci má podle Škorpíka negativní vliv na přírodu i na lidské zdraví. „Elektřinou osvětlujeme především větší sídla přibližně sto třicet let. Předtím ale lidstvo žilo miliony let u ohně s jasným střídáním dne a noci. Podle světla se řídí i hladina hormonu spánku melatoninu v těle, to reaguje na modré světlo. Pokud ponocujeme a spíme třeba dlouho dopoledne je to špatně,“ poukázal Škorpík.

V důsledku nadbytku světla v noci trpíme podle něj civilizačními chorobami jako je hypertenze, cukrovka či rakovina. „Dezorientovaní jsou i volně žijící živočichové, polovina z nich je aktivní v noci,“ dodal biolog.

Slova jako hvězdokupy, galaxie, mlhovina zaznívaly v úterý pod otevřeným nebem u Čížova často od předsedy Znojemské astronomické společnosti Radka Dřevěného. Mířil na ně laserovým ukazovátkem a detailně si je mohli zájemci prohlédnout přes dva astronomické dalekohledy. „Oko souhvězdí Labutě je nejoblíbenější objekt k pozorování. Můžeme vidět, jak každá ze dvou hvězd, jenž se nachází blízko sebe, má jinou barvu,“ nabádal k pozorování astronom.

Prozradil také zajímavosti nynější letní oblohy. „Při východu Měsíce můžeme v jeho blízkosti vidět jasně zářící Saturn, k ránu zase planetku Uran. Nejvíce hvězd se ale i lidskému oku ukáže až po půlnoci, když nastane astronomický soumrak,“ nabádal k trpělivosti Dřevěný.

To potvrdil i fotograf Michal Prodělal „Čížov je velmi dobré místo na fotografování, případně chodím i dále až za Podhradí, ale dá se i okolí Šobesu či Jaroslavic. Obecně směrem do národního parku se světelný smog snižuje, jen ve směru na Hatě je to bída,“ vyjmenoval Prodělal.

Nejcitelněji osvětluje oblohu nad Znojemskem samotné okresní město, podle Radka Dřevěného se ale blýská na lepší časy. „Některé pouliční lampy už byly vyměněné za přívětivější, po jedenácté hodině večer už se nyní vypínají například i reflektory nasvětlující kostel svatého Mikuláše. Problém jsou ale stále velká parkoviště u nákupních center, která silně svítí celou noc, byť tam stojí jedno auto,“ poukázal znojemský astronom.

Park tmavé oblohy v Podyjí na své oficiální vyhlášení teprve čeká, na mapě světlem netknutých míst v Česku už ale figuruje vedle Jizerské, Beskydské a Manětínské oblasti na Plzeňsku. Před šesti lety také starostové obcí v blízkosti Podyjí podepsali memorandum o spolupráci. „Zavázali se v něm k podmínkám, do nichž spadá například regulace veřejného osvětlení, umísťování vhodného typu lamp svítících dolů nebo například zhasínání po jedenácté hodině večer,“ upřesnil Radek Dřevěný.

Věří, že další zlepšení pro přírodu i pozorování jasné hvězdné oblohy přinesou nyní prováděné úspory kvůli drahým energiím.

Dalšího nočního pozorování hvězd nad Podyjím v Čížově se mohu zájemci zúčastnit 2. srpna od půl desáté večer.

Parky tmavé oblohy v ČR:



• Jizerská oblast tmavé oblohy od 2009 – první mezinárodní oblast tmavé oblohy na světě. Rozkládá se na území České republiky a Polska.



• Beskydská oblast tmavé oblohy od 2013 – druhá mezinárodní oblast tmavé oblohy na světě. Rozkládá se na území České republiky a Slovenska.



• Manětínská oblast tmavé oblohy od 2014, na Plzeňsku a Karlovarsku.



• Podyjská oblast tmavé oblohy od 2016, zatím není oficiálně vyhlášena. Existuje k ní memorandum podepsané 22. listopadu 2016 ve Znojmě, v němž se partnerské instituce s podporou dotčených obcí zavazují k usilování o její vytvoření.