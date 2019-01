Brno /SOUTĚŽ O VSTUPENKY/ - Legendární ostravská kapela Buty vydává po šesti letech nové album Duperele, které pokřtí ve středu na koncertě v brněnském klubu Fléda.

Radek Pastrňák s kapelou Buty. | Foto: DENÍK

Připomenout si dobu, kdy hitparádám kralovaly písničky jako František, Vrána nebo Mám jednu ruku dlouhou umožní středeční koncert v brněnském klubu Fléda. Naživo tam svým brněnským fanouškům zahraje legendární ostravská skupina Buty, která současně pokřtí nové album Duperele.

Kapela vedená frontmanem Radkem Pastrňákem se přitom na Flédě představí při sólovém koncertě vůbec poprvé. „Naposledy u nás hráli před dvěma lety na jaře, kdy vystoupili jako jedni z hostů vzpomínkového koncertu Narvan Forever," připomněla akci z roku 2010 Andrea Vojtěchovská z pořádající agentury Level B production.

Název z dialektu

V pořadí jubilejní desátou desku s názvem Duperele vydává skupina koncem tohoto týdne. Fanoušci se tak dočkají nových písniček po šesti letech od poslední studiové nahrávky Votom z roku 2006. „K nahrání nové studiové desky jsme se dostali tak pozdě, protože jsme hodně koncertovali. Také jsme kolem sebe sledovali pomačkaný svět a čekali na tu správnou chvíli. Přišla až v poslední době, kdy jsme začali cítit, že je třeba udělat něco nového. Když jsme s Radkem Pastrňákem vytvořili základy nových písní, úplně jsme ožili," popsal okolnosti vzniku novinkového alba bubeník kapely Richard Kroczek.

Až na dvě výjimky je u všech skladeb z nového alba podepsaný jako autor hudby i textů Radek Pastrňák. Přestože písničky popisují hodně drsnou současnou realitu světa, název alba tomu neodpovídá. „Název desky označuje v ostravském dialektu drobnosti, maličkosti a zbytečnosti. Duperele jsou však ne vždy popově jednoduché songy k naší ne vždy křišťálově čisté době," uvedl Kroczek.

Na albu Duperele najdou fanoušci tradičně pestrou směs od melancholických bluesovek až třeba po originální smuteční marš nad současnou muzikou. „Buty jsou vždy melodicky silní, textově občas nonsensoví, aranží chvílemi až rappovští a muzikantsky znamenití. Některé písničky jsou butovsky jasně hitové na první poslech," uvedl Vladan Drvota z vydavatelství Supraphon. Doplnil, že z desky se posluchači například dozví i to, že Paul McCartney prodal basu v Opavě nebo že po kořalce možno Dupať až do rána.

Tříměsíční turné

V klubu Fléda připomenou Buty kromě novinkových písniček také staré osvědčené hity. „Buty zahrají bez předkapely, takže si je fanoušci užijí. V programu zazní dohromady jednačtyřicet písniček. Mezi nimi samozřejmě nebudou chybět hitovky jako Mám jednu ruku dlouhou, František, Vrána, Tata nebo Krtek," přiblížila obsah koncertu Vojtěchovská.

Zítřejší brněnský koncert je součástí turné, které ostravská kapela zahájila minulý pátek na Slovensku. „Při tříměsíční šňůře zavítají Buty také do Prahy, Teplic, Plzně a Hradce Králové, ze slovenských měst třeba do Bratislavy nebo Stupavy. Nechybí ani koncert v domovské Ostravě, kde zahrají 15. července při festivalu Colours of Ostrava," vyjmenovala některé ze zastávek turné Vojtěchovská. Dodala, že šňůra koncertů vyvrcholí v polovině srpna v Hradci nad Moravicí.

Ostravskou skupinu Buty založili v roce 1986 Richard Kroczek (bicí) a Radek Pastrňák (kytara, zpěv). Současnou sestavu tvoří ještě Petr Vavřík (baskytara), Milan Nytra (klávesy) a Milan Straka (dechové nástroje). Debutové album Pískej si, pískej vydali Buty v roce 1992, o tři roky později vyšla oceňovaná deska Dřevo.

Koncert a křest alba

Akce: koncert skupiny Buty s křtem nové desky Duperele

Místo: klub Fléda, Štefánikova 24

Termín: středa 23. května, začátek 20.00 hodin

Cena vstupného: 200 korun v předprodeji, 250 korun na místě

SOUTĚŽ O 5 x 2 VSTUPENKY NA BRNĚNSKÝ KONCERT:

Odpovědi posílejte na adresu kultura.brnensky@denik.cz nejpozději do úterního večera. Uveďte své jméno a telefonní kontakt.

Soutěžní otázka: Ve kterém roce natočil režisér Jan Svěrák film Jízda s Radkem Pastrňákem v jedné z hlavních rolí?