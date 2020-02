Parčík se stromy a keři, přes který si místní zkracovali cestu od zastávek autobusů z náměstí k vlakovému nádraží či ke škole, možná z mapy Lednice na Břeclavsku zcela zmizí. Nahradit by ho mohlo parkoviště pro až stovku aut.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Úvaha, kterou se začalo zabývat vedení obce, rozbouřila vášně mezi obyvateli i odborníky. Jako první na ni ve facebookové skupině Ledničáci upozornila Irena Lucká. „Chystá se pro mne absolutně nepochopitelná věc. Místo velké části vzrostlé zeleně v centru se naše obec chystá zřídit parkoviště! To by jistě bylo nemalým zásahem do mikroklimatu v této části Lednice,“ napsala ve svém rozsáhlém příspěvku.