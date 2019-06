Klidný spánek bez hluku stovek kamionů a dalších aut, možnost kdykoli otevřít okno a větrat, větší bezpečí kolem silnice ve vsi. To vše mají od noci na čtvrtek obyvatelé Lechovic na Znojemsku. Ve čtvrtek se probouzeli do zcela nové a velmi příjemné reality. Po více než dvou letech stavebních prací začal sloužit dlouho plánovaný obchvat.

Radost nad ve středu slavnostně dokončenou stavbou obchvatu neskrýval nikdo z místních, které Deník Rovnost oslovil. „Bude to pro nás nová, velká úleva. Můžeme spát v těchto vedrech při otevřených oknech, nebudeme mít strach, když děti půjdou přes silnici. Silný provoz kamionů navíc poškozoval statiky našich domů,“ uvedl Tomáš Procházka, jehož rodina má dům jen asi deset metrů od do té doby rušné ulice.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnila i starostka Lechovic Žaneta Dohnalová. „Stavba trvala dva a půl roku a je konečně hotovo. Pro obec to znamená mnoho. Především z hlediska bezpečnosti a hlučnosti na průtahu obcí. To, že obchvat začne fungovat je pro všechny v Lechovicích skvělá zpráva,“ řekla Dohnalová.

Jak dodala, skutečnost, že tranzitní doprava začne jezdit po obchvatu bude mít dopad i na místní podnikatele. „Někteří mají možnost udělat si parkoviště u sjezdu z obchvatu. Ne však všichni,“ naznačila starostka.

Obec díky obchvatu získá do svého majetku jeden most. „O ten se tedy do budoucna budeme muset starat,“ přiblížila novou ekonomickou zátěž pro obecní pokladnu Dohnalová.

A tak zatímco drtivá většina obyvatel Lechovic si oddychne a bude mít klidný spánek, někteří podnikatelé s napětím očekávají, jaký dopad bude mít zprovozněný obchvat dopad na tržby. „Jsme v rovině prognóz, ale počítáme s úbytkem našich hostů. Kdo bude chtít, jistě nás najde. Ale jsme v napjatém očekávání. Druhou stranou mince je pak klidné spaní pro naše ubytované hosty,“ svěřila se majitelka Hotelu Weiss Hana Weissová.

Na slavnostní otevření obchvatu se přišel podívat i lechovický rodák Květoslav Čížek. „Je to pro Lechovice zásadní změna a úleva. Zmizí kamiony, nebudou ničit sinice v obci, lidé se budou cítit při přecházení silnice bezpečněji. Lechovice se stanou opět běžnou klidnou jihomoravskou vesničkou,“ myslí si Čížek.