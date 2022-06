Stavba městských lázní v Zábrdovicích započala v květnu 1931. „Staveniště pro ně vzniklo na místě starých lázní v Zábrdovicích a na bývalém hřišti SK Židenice," uvedla v Internetové encyklopedii města Brna archivářka Markéta Jančíková. Dělníci stavbu dokončili 10. června 1932. Náklady byly sedm a půl milionu korun.

Na výstavu na náměstí Svobody se zájemci mohou přijít podívat až do 14. června. Pak se informační panely přesunou do samotných Lázní Zábrdovice, kde 15. června budou zdarma i komentované prohlídky. A to ve čtyři hodiny odpoledne, v půl šesté a v sedm hodin večer.

Návštěvníci si v Zábrdovicích prohlédnou celý areál, který je rozdělen na zimní a letní celek. „Letní část je využívána jako venkovní koupaliště s tobogánem. Nabízí návštěvníkům dostatek travnaté plochy, bazén s vlnobitím a spoustu vyžití i pro děti. Zimní část je bohužel nyní kvůli nevyhovujícímu technickému stavu po veřejnost uzavřená,“ doplnil Mikš.

Před devadesáti lety právě zimní část disponovala vším, co měly moderní lázně mít. „Lidé si v budově mohli dopřávat odpočinek při masážích nebo v parních a teplovzdušných saunách. Nechyběly ani vanové lázně s oddělenými kójemi po stranách. Všechna tato zařízení fungovala celoročně a ta léčebná byla zásobována bahnem a vodou z termálního pramene Lázní Luhačovice," zmínila mluvčí společnosti Strarez-Sport Michaela Dittrichová.

Od 3. do 31. srpna bude celá výstava umístěná v Urban centru na Staré radnici.