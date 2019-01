Blansko - Měla to být služba pro obyvatele města, která informovala o přítomnosti úředníků v kancelářích. Pak ale přišlo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a blanenská radnice musela novinku, kterou okopírovala i jiná města, od pondělí zrušit. Obyvatelé se tak už nedozví, jestli úředník, kterého hledají, sedí na svém místě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Ještě minulý týden stačilo rozkliknout městské internetové stránky a člověk měl hned jasno. Přítomnost zaměstnance signalizoval zelený puntík u jména v telefonním seznamu, nepřítomnost červený puntík. „Byla to určitá služba, která pomáhala obyvatelům. Nicméně doba se změnila a GDPR nad námi visí jako Damoklův meč,“ komentoval vedoucí kanceláře blanenského tajemníka Jiří Kučera.



Službu Přítomnost na pracovišti město zavedlo před třemi roky. Elektronický docházkový systém se v ní propojil s městským webem. Když se úředník přihlásil u vchodu na radnici, kdokoli mohl hned zjistit, že je dosažitelný po telefonu nebo osobně. „Několikrát jsem to využil, když jsem potřeboval něco na radnici zařídit. Aspoň jsem věděl, jestli mi někdo zvedne telefon,“ svěřil se třeba Michal Kuchař.

Před dvěma roky město novinku přihlásilo do soutěže Zlatý erb, kde porotci hodnotí webové stránky měst a obcí. Blansko v něm uspělo. Služba zaujala natolik, že ji zaváděly i další samosprávy.



Pak ale přišlo stanovisko, které zveřejnil Úřad pro ochranu osobních údajů. V něm se píše, že mít přehled o přítomnosti úředníků na radnici není v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, neboli GDPR. „Předmětné zpracování osobních údajů představuje nedůvodný zásah do práv zaměstnanců na ochranu jejich osobního a soukromého života. Informace o tom, že určitý zaměstnanec je či není právě v zaměstnání, nepochybně spadá do sféry osobního života tohoto zaměstnance,“ vysvětlil mluvčí úřadu Tomáš Paták.



Doplnil, že toto stanovisko má pro obce zatím spíš sloužit jako návod. „Lze ho tedy chápat jako určité varování, že takto by se nemělo postupovat.“



Obce ale vzaly doporučení úřadu vážně. Přítomnost úředníků v zaměstnání kromě Blanska přestaly ukazovat lidem také například na hejtmanství kraje Vysočina nebo na jihlavském magistrátu.