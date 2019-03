Náklad kamionu se dřevem má většinou kolem čtyřiceti tun, celý může vážit až osmačtyřicet tun. Na jednu odvozní soupravu se vejde dvacet až třicet metrů krychlových dříví. „Například z lokalit ve správě lesnické divize v Plumlově jich měsíčně odjede asi tisícovka,“ přiblížil mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.

Mimořádně rozsáhlé kácení lesů a s tím spojené odvážení vytěženého dřeva po silnicích druhých a třetích tříd postihlo především Vyškovsko. „Silnice nejsou dimenzované na nadměrnou dopravu plně naložených nákladních aut. Mnohé z nich navíc nemají potřebnou šířku, proto se na nich vyjíždí koleje a auta likvidují kraje vozovek a krajnic. To narušuje jejich celkovou stabilitu,“ uvedl vedoucí oblasti Střed jihomoravské správy a údržby silnic Vojtěch Vybíral.

Dodal, že ohrožené jsou také mosty a propustky. „Jihomoravský kraj i my s vlastníky lesů a se zástupci dopravců dřeva jednáme o spoluúčasti na opravách. Řešíme i úklid silnice v Dědické ulici ve Vyškově. Nákladní auta navážející dřevo na vlakové nádraží znečišťují silnici od viaduktu směrem do Dědic,“ informoval Vybíral.

Intenzivní těžba

• Podle údajů Jihomoravského kraje je velmi rozsáhlé kácení zasažených lesů především na Vyškovsku.

• Nejintenzivněji se těží na území Vojenských lesů a statků a lesní správy Bučovice Lesů České republiky.

• Dřevo se odváží zejména z katastrálních území Studnic, Rychtářova, Ježkovic, Ruprechtova, Podomí, Račic, Podivic, Orlovic, Švábenice a Moravských Málkovic.

• Nejvíc postižené tak jsou silnice v okolí těchto lokalit.

Podobné problémy jako na Vyškovsku řeší správci cest a silnic v celém kraji. Například na Znojemsku. „Přes obec jezdí plné kamiony dřeva dlouhodobě kvůli exportu. Bývá to i sto kamionů denně. Kvůli kůrovcové kalamitě je problém o to větší. Jistě, někudy se dřevo odvážet musí, ale cesty nejsou na kamiony stavěné. Stačí se podívat na silnici mezi Uherčicemi a Vratěnínem, jak je doslova rozebraná,“ přiblížil starosta Vratěnína Martin Kincl



Celkový odhad škod na jihu Moravy je zatím podle mluvčí kraje Moniky Brindzákové předčasné vyčíslovat. S ohledem na to, že kácení a odvoz dřeva stále není u konce. „Avšak jen oprava rozbité krajnice je náročná. Pokud ji chceme udělat skutečně pořádně, může vyjít až na osmnáct set korun za metr čtvereční,“ poukázala.



Představitelé Lesů České republiky zatím žádnou písemnou stížnost na poškození cest neobdrželi. „Ale starostové si na stěžují. My ovšem můžeme opravit jen ty, které patří státu a my je spravujeme. Investovat do obecních cest nelze, jsou majetkem obce,“ vysvětlila mluvčí podniku Eva Jouklová.



O pomoc obcím se chce zasadit ministerstvo zemědělství. Připravuje dotační titul na rekonstrukce poškozených cest v oblastech, kde už kůrovcová kalamita odeznívá. „Co se týká silnic nižších i vyšších tříd, jejich správci platí opravy i z výnosu silniční daně od podnikatelů provozujících soupravy pro odvoz dříví,“ informoval mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.