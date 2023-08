Na pouť se připravoval dlouhé roky. Hlavně psychicky. Poslední rok sháněl materiál na cestu. „Je důležité, aby se člověk s nakoupenými věcmi seznámil dřív, než vyrazí. Přemýšlet, jak se staví zrovna tento stan, a u toho zjistit, že člověku chybí pár kolíků, to je zbytečná komplikace,“ vysvětluje.

Konkrétní poutní místo pro něho nehrálo roli. Ve chvíli, kdy se mu myšlenka rodila, ani žádné jiné neznal. „Dlouho jsem o tom všem kolem vykládal, takže už to nešlo vzít zpět. Něco takového člověk nemůže uspěchat, ale na druhou stranu musí vyrazit dřív, než mu rozum snese všechny ty logické důvody, proč je to hloupé,“ sdílí počátky svého rozhodování otec dvou dcer, zatímco už je mnoho kilometrů od domova.

Podle svých slov nemůže Košulič pouť vzdát kvůli rodině. „Dcera mi řekla, že se jí kamarádka ptala, jestli neví o někom, kdo dělá o prázdninách něco zajímavého. A ona řekla, že já. To mě dojalo moc. Zabalit to teď nemůžu, protože bych si to tím celé pokazil,“ říká poutník. Pětačtyřicátý den na cestě byl zhruba dvě stě kilometrů za polovinou.

Probouzí se skoro vždy po sedmi a půl hodinách spánku. „Vstávám kolem šesté. Je to jedna z plánovaných věcí, co se spíš daří. Usínat a vstávat víc s přírodou,“ popisuje muž, který ve volném čase běhá i maraton. Po probuzení musí chvilku vysvětlovat tělu, že dnes se jde taky. Ranní proces opakuje každý den: mazání, lepení, balení a něco do úst. Batoh má na zádech zhruba za hodinu.