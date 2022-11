Termín prací je prodloužený o devadesát dní, původně měly skončit v říjnu. „Důvodem jsou jednak problémy spojené s válkou na Ukrajině, to znamená například nedostatek pracovních sil a práce. Potom bylo potřeba provést práce navíc, se kterými projektanti nepočítali,“ vysvětloval průtahy kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Navzdory prodloužení termínu bude hlavní část hotová do začátku prosince. Především jde o dokončení cest včetně finálních vrstev asfaltu tak, aby byl co nejméně omezený provoz autobusů. Nástupiště nově získají zastřešení, mění se také umístění zastávek. Nástupiště budou vybavená informačním systémem, veřejně přístupnou sítí WiFi a kamerovým systémem napojeným na monitory městské policie.

Vznikne tam nové parkoviště pro více než padesát osobních aut. „Součástí nového terminálu bude i šatna pro cyklisty nebo dobíječka pro elektrokola," zmínil Sukalovský.

Součástí rekonstrukce je také výstavba nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v Nádražní ulici.

Náklady na úpravy přesahují sto milionů korun, většinu pokryjí dotace.

Představitelé města už dříve informovali, že úprava autobusového nádraží a přilehlého prostoru vyvrcholí rekonstrukcí přednádražního parku. Park má nabídnout příjemné místo pro letní čekání na vlak i autobus, zázemí pro konání společenských akcí. Například přehlídky veteránů a také místo pro trávení volného času.

MARIE BRÝŽOVÁ