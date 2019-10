Podle ředitelky soutěže Taťány Makarenko jsou na castingu nejdůležitější sympatie a schopnost zaujmout porotu. „Za mě je určitě důležitý první dojem, charisma a sympatičnost. Úsměv vždycky všechno zachrání a když dívka neodpoví správně na otázku poroty, není to žádná pohroma ani důvod, aby nepostoupila,“ popsala.

Castingů je po republice celkem jedenáct. „Miss musí mít kompletní balíček. Krása je tak šedesát procent. Dalších čtyřicet procent je chování, vystupování, to, jaký udělá wow efekt když někam přijde. Mladá generace by si z miss měla brát příklad. Měla by být správným příkladem toho, že mladé slečny by neměly být vulgární, měly by se umět chovat ve společnosti,“ dodala.

V porotě už podruhé zasedla i ředitelka nákupního centra Jaroslava Kovárníková. „Myslím, že se letos casting velmi povedl. Děvčata byla velmi pěkná. Všechny moje favoritky postoupily. Jsem ráda, že jsem se jako laik trefila,“ řekla.

Do postupové pětice dívek se probojovala dvacetiletá Brňanka Pavla Ohnišťová, vítězka Miss středních škol. „Modeling je řehole, ale už odmalička mě baví. Hodně mě jako malou hlídala babička a já jsem jí kradla boty na podpatku a pak jsem s plenou a dudlíkem běhala po kuchyni,“ vyprávěla s úsměvem.