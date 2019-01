Králík? Měsíční lvíčata si s ním zatím jen hrají. Teprve jim začínají růst zuby

Hodonín - Lvíčata v hodonínské ZOO se narodila teprve před měsícem, už teď ale váží skoro sedm kilo. „Přiberou co týden, to kilo. Už jsou to velké holky,“ řekla zooložka Zdenka Vavrysová.

Mláďata lvů jihoafrických čeká v nejbližší době očkování. Hlavně se ale konečně seznámí se samcem, od kterého je zatím chovatelé drželi odděleně. Podle zooložky jsou lvíčata hodně divoká. Už i projevují zájem o potravu. „Když dostane jejich máma třeba králíka, tak to mláďatům přinese. Zatím se s tím ale jen seznamují, hrají si. Teprve jim totiž rostou zoubky,“ doplnila Vavrysová. Virózou trpí na jižní Moravě už 15 tisíc lidí. Šíří se i chřipka, hrozí epidemie Přečíst článek › Návštěvníci si však na pořádnou prohlídnu lvíčat ještě chvíli počkají. „Větší počet lidí samici donedávna hodně znervózňoval. Vrčela na ně a měla tendence koťata schovávat. Zvyká si, ale jde to pomalu,“ doplnila ošetřovatelka. Lvíčata zatím nejvíce času tráví ve své ubikaci, kde na ně díky zatřeným sklům není vidět. „Mláďata stejně většinu času prospí. A když je venku nějaký hluk, tak nevylézají vůbec,“ informovala. Lež, nebo pravda? Děti tápou. Falešné zprávy na internetu jim vnucují názory Přečíst článek › Na jejich návštěvu se těší třeba Martina Příkaská. „Určitě se na ně s dcerou chceme zajít podívat. Ale chápu, že jsou ještě malá, musí mít klid,“ uvedla žena z Hodonína. Až obě mláďata odrostou, budou se muset přestěhovat do jiné zoologické zahrady. „Je to přirozené. I v přírodě, jakmile zvířata dospějí, tak si hledají jiné smečky či teritoria,“ přiblížila Vavrysová. Nejlepší odborník na víno? Zástup mužů porazila žena Přečíst článek › Vedení zoologické zahrady očekává ještě další přírůstek v podobě mláďat zeber. Ta by se měla narodit na jaře.

Autor: Barbora Skočíková