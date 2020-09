„Je to ocenění, kterým krajští zastupitelé vyzdvihnou zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností spjatých s regionem,“ zmínil Petr Holeček z tiskového odboru Jihomoravského kraje.

Ocenění:



* za práci s mládeží: Milan Appel,



* za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Erika Bezdíčková,



* za přínos v oblasti sportu: Alois Hudec (in memoriam),



* za přínos v oblasti folkloru: Vladimír Jirčík,



* za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: František Kopecký,



* za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Jan Machač,



*za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Věra Mikulášková (in memoriam),



* za záchranu života: Miroslava Neduchalová,



* za přínos v oblasti sportu: Jiří Pospíšil (in memoriam),



* za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Josef Svoboda,



* za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu: Milan Uhde,



* za přínos v oblasti sportu: Anita a Stanislav Vyzinovi

O letošních oceněných rozhodli zastupitelé tento týden. Slavnostní předání se koná 22. října.

Loni cenu získal třeba herec Boleslav Polívka.