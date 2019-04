První vicemiss se nakonec stala Sarah Horáková, druhou pak Nelly Garčicová. Cesta k vítězství přitom nebyla vůbec jednoduchá. Před porotou i diváky se dívky musely předvést nejlépe, jak umí, hned v několika disciplínách. Nechyběla ani tradiční promenáda v plavkách nebo volná disciplína.

V soutěži však nejde jenom o krásu. Svou inteligenci a pohotovost dívky ukázaly, když odpovídaly na nečekané otázky moderátorů večera Evy Decastelo a Petra Šimka.

Překvapením pro finalistky i diváky pak byla originální disciplína, ve které dívky dostaly k dispozici kusy látky a na dvacet minut se z nich staly švadleny. Zatímco si návštěvníci dávali o přestávce něco dobrého, děvčata pilně pracovala a každá si vyráběla vlastní šaty. „Rád se dívám v televizi na pořady z archivu a jednou dávali starou soutěž krásy. Byla to Miss Praha 1989. Dívky dostaly čtyři metry látky a měly si z toho udělat šaty. Myslím, že je to jedna z cest, jak soutěže krásy zbavit pošramocené pověsti o tom, že nejdůležitější je to, jak dívka vypadá. Když jsem viděl tu přípravu šatů, tak to rozhodně není o kráse, ale o tom, co dívka umí a jak přemýšlí, a to je důležité,“ vysvětlil ředitel soutěže Roman Štěpánek.

V porotě zasedla také loňská absolutní vítězka soutěže Nelly Urbánková a první vicemiss Barbora Skývová. Že to porota neměla jednoduché potvrdily obě. „Favoritky jsme měly, ale ze všech proběhlých semifinálových kol bylo právě tady nejtěžší vybrat jen jednu,“ shodly se.

Zapojení studentů středních škol

Do organizace soutěže byli tak jako každý rok zapojeni studenti středních škol. To ocenila moderátorka večera Eva Decastelo. „Líbí se mi to propojení s regionem a zapojení škol. Není to soutěž beze smyslu, ale využívá školy v regionu a dává možnost studentům zkusit si, jak to, co se učí, vypadá v praxi,“ sdělila.

Letos se semifinálová kola uskutečnila ve čtyřech krajích. Od příštího roku se však mohou do soutěže zapojit dívky z celé republiky. „Původní myšlenka byla, že uděláme semifinále v každém kraji. Ale to není organizačně ani časově zvládnutelné. Rozdělíme tedy republiku imaginárními poledníky a uděláme těch semifinále pět,“ prozradil ředitel soutěže.

Všechny tři vítězky se už teď připravují na absolutní finále soutěže, které se uskuteční prvního června na Zámku Mikulov.