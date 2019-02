Jižní Morava – Uprostřed obce stála studna a vedle ní silná hruška. Zastavila se u ní žena s dítětem utíkající před nepřátelským vojskem. Měla žízeň. Dítě položila a ze studny se napila. Podle statného ovocného stromu v blízkosti studny dostala obec název Hrušky.

Kozy, pálenka i aleje. Obce těží ze svých jmen | Foto: archiv Deníku

Stovky let nato se v Hruškách na Břeclavsku rozhodli oprášit starou pověst a vrátit se ke kořenům. Vysazují hrušně a v plánu mají i pořádání hruškových slavností. „Měli jsme zde alej, jenže stromy byly nemocné. Museli jsme je vykácet. Symbolicky jsme se rozhodli je nahradit právě hrušněmi. Dosud jsme jich vysadili asi padesát a nadále v tom pokračujeme,“ vysvětlila tamní starostka Jana Filipovičová.



S nápadem v obci uspořádat hruškové slavnosti přišel místostarosta Marek Babisz. „Vinař Jiří Šmerák zasadil asi dvě stovky hrušní, ze kterých by rád vyráběl pálenku. Tak bychom to mohli spojit. K ochutnání by mohly být frgály, povidla či pálenka. Teď jde jen to, vybrat nejvhodnější termín,“ usmíval se.