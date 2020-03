Lékaři v kraji už na přítomnost infekce koronaviru vyšetřili přes osmdesát lidí. Jen během úterka jich otestovali třiadvacet. U devětapadesáti pacientů byla nákaza vyloučena, u zbylých dvaadvaceti odborníci čekali na výsledky. Právě u dvou z těchto testovaných se nákaza potvrdila.

O prvních dvou nakažených v Jihomoravském kraji informoval krátce před druhou hodinou odpoledne také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vzorky odebrané nakaženým testovali ve Fakultní nemocnici Brno.

Dvojice se měla na jižní Moravu vrátit z dovolené v Itálii. Jde o otce s dcerou, kteří byli společně lyžovat v Dolomitech. "Odebrali jsme jim vzorky, ukázalo se, že průběh nemoci je u nich spíše lehčí. V současné době nejsou hospitalizovaní, nachází se doma v karanténě," sdělil Deníku přednosta kliniky infekčních chorob Petr Husa.

Průběžná čísla. Laboratoř FN Brno potvrdila 2 pozitivní pacienty. Muže a ženu, byli na společné lyžařské dovolené v Dolomitech. Mám zprávu také od ZÚ v Ostravě. Hlásí pozitivního muže, který byl lyžovat v Trentinu. K tomuto okamžiku je v ČR 67 potvrzených případů. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 11, 2020

Dvojice se měla vrátit osmého března a sama po návratu zavolat na linku hygieniků. Vzorky jim doma odebral speciální tým složený ze zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno a záchranářů. Vzorky pak odvezli k testování do bohunické nemocnice. Nemocní tak s nikým po svém návratu z Itálie nepřišli do styku.

Případy nákazy zaznamenali také ve vedlejších krajích. Nový typ koronaviru má první člověk na Vysočině. "Jedná se o muže ročníku 1964, který se vrátil z dovolené v italské Lombardii," informovali zástupci ministerstva zdravotnictví na svých webových stránkách.

Dva nakažené už mají ve Zlínském kraji.

Kvůli hrozbě koronaviru jsou od středy zavřené brněnské základní, střední školy a vysoké školy. Úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zrušilo také všechny akce s více než sto účastníky. Lidé se tak nedostanou do většiny kin, divadel, na plesy nebo například do Moravské zemské knihovny.

Brněnský dopravní podnik kvůli situaci zavádí preventivní opatření ve svých vozech, od čtvrtka například zruší prodej jízdenek u řidiče a naopak zavede automatické otevírání dveří. Vozy se pak budou nadále každodenně ve větší míře dezinfikovat. "Provoz MHD zatím zůstává bez omezení, pouze došlo ke zrušení školních spojů. Sledujeme obsazenost vozů a připravujeme se na možnost případného přechodu na prázdninové jízdní řády, nikoli však dříve než od začátku příštího týdne,“ uvedl generální ředitel podniku Miloš Havránek.

Nákazy koronavirem se zatím nebojí brněnští taxikáři. "Od zřizovatele máme pokyny, abychom dbali na hygienu a důkladně dezinfikovali madla a další místa, kterých se lidé často dotýkají, ale žádné schůze nebo strategie nemáme. Mně navíc i klienti ubyli, protože jsem často jezdíval na různá letiště," poznamenal Jiří Kyjovský ze spolku Cech Taxi Czech Republic.

Masarykova univerzita na základě středečních informací rozhodla o zrušení výuky až do 13. dubna. Prodloužila tak rektorské volno, které mělo původně trvat pouze do 24. března.

Také městská policie Brno ruší zbývající plánované aktivity vzdělávacího programu Senior akademie. "Posluchači obou ročníků přijdou o dva přednáškové bloky, pohybové kurzy a exkurzi na dispečinku brněnského dopravního podniku. Ačkoliv nenaplní počet do sta lidí, jedná se o ohroženou skupinu," vysvětlil mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Navzdory mnoha opatřením v Brně zůstává zatím otevřená třeba brněnská zoo. Přijala nicméně řadu opatření, ruší například kroužky pro školáky, výukové programy, workshopy a všechny osvětové akce. Zachovaná zůstane výuka pro účastníky z mateřských škol a činnost mateřského centra SEV Hlídka v omezeném provozu.

Omezený provoz oznámil ve středu vyškovský akvapark. Kapacitu kvůli prevenci snížil na maximálně devětadevadesát plavců.

Kvůli nákaze od čtvrtka zavírá i brněnská vila Tugendhat. Návštěvníci se do ní nepodívají minimálně do konce března, dále podle situace. Lidem, kteří si již vstupné zakoupili, vila peníze vrátí.

Svérázně vyřešili zavírání základních a středních škol některé brněnské restaurace. Například Akát v Bystrci nabízí speciální polední menu pro školáky. „Jedná se o menu č. 1, 2, 3, 4 pro děti za zvýhodněnou cenu 85 korun za porci. Menu platí až do odvolání státem stanoveného volna ve školách pro děti,“ zveřejnili na svém facebooku.

Rodičům během uzavření škol pomáhají také v pivovarské restauraci Moravia. I tam nabízejí menu pro školáky od středy do pátku za 85 korun.

Za uplynulých čtyřiadvacet hodin v rámci opatření kvůli koronaviru policisté v celé republice zkontrolovali 43 382 aut, z toho změřená teplota u 15 484 lidí. Policisté odstavili 162 vozidel s podezřením na onemocnění koronavirem a do karantény převezli tři lidi. Kontroly se týkají i haničních přechodů v Hatích na Znojemsku, u Mikulova a na dálnici D2 u Lanžhota na Břeclavsku.

RegioJet v návaznosti na zvýšený zájem o cestování studentů při návratu ze škol v úterý a ve středu operativně posílil spoje včetně Brna. „Postupujeme takto vždy, když je zvýšená poptávka po cestování,“ uvedl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.



V případě zrušení cesty mohou lidé standardně stornovat jízdenky on-line, a to do čtvrt hodiny před odjezdem bez stornopoplatku.



RegioJet už v minulých dnech posílil dezinfekci souprav a autobusů v rámci úklidů, zejména na dotykové plochy. „Personál byl vybaven osobními dezinfekčními prostředky a na vybraných mezinárodních linkách z České republiky také digitálními teploměry a ochrannými rouškami pro případ, že by je bylo nezbytné použít. V případě, že to situace vyžaduje, může personál cestujícímu změřit teplotu a na základě toho zvolit další postup,“ přiblížil Ondrůj.

V současné době zaměstnanci dopravce do všech vlakových spojů RegioJetu umisťují dezinfekční prostředek a informace pro cestující tak, aby jej mohli využít po umytí rukou na toaletách.



Dopravce také dočasně přerušil veškeré autobusové spoje směřující z České republiky do Itálie, případně tyto spoje zkrátil jen do Švýcarska.

Hrozbě nákazy koronavirem se přizpůsobují i brněnské kostely. Podle brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho je třeba kvůli nastálé situaci dočasně odstranit vodu z kropenek. Ve středu vydal i další speciální opatření, doporučuje umístit dezinfekční gely ke vstupu do kostela a vybídnout věřící k jejich užívání. „Svaté přijímání mají kněží podávat jen na ruku, obřad pozdravení pokoje bude při bohoslužbě vynechán,“ sdělil biskup na Facebooku Biskupství brněnského.

Kněží jsou dále povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto lidí. Starší a nemocní se mají bohoslužeb účastnit prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.

O zrušené koncerty Obrázky z výstavy posluchači nepřijdou. Představitelé Filharmonie Brno se rozhodli koncert streamovat na svých webových stránkách a na facebookovém profilu.

Jedná se totiž o mimořádný projekt, který ve světové premiéře doprovodí vizualizace mezinárodně uznávaného umělce Cori O´Lana připravené ve spolupráci s Ars Electronica. „Chci velmi poděkovat orchestru, šéfdrigidentovi i Cori O´Lanovi, že posluchačům takto vyšli vstříc. Cori bude vizualizace osobně pouštět v sále,“ informovala ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.



Oproti plánu se koncert neuskuteční v Janáčkově divadle, ale v Besedním domě. Orchestr při něm obsadí celé hlediště.